Julie Anne Genter, diputada de Nueva Zelanda, alcanzó la fama mundial en redes sociales no por su trabajo en la política de su país, sino por su historia de cómo llegó al hospital para dar a luz pues, con una tranquilidad tremenda, hizo caso omiso al dolor de las contracciones y se dirigió en bicicleta.

Su travesía en este vehículo de dos ruedas no la realizó sola porque su amado esposo fue su compañero de aventuras. Ambos, alertados por las contracciones de madrugada, dejaron su cómoda cama, se cambiaron de ropa y no lo pensaron dos veces al elegir el medio de transporte para enrumbarse al centro médico.

Por si ello fuera poco, la misma diputada fue quien convirtió este hecho en algo público pues compartió todo el relato a través de su Facebook e Instagram. Es más, subió también algunas fotografías de su periplo, sí como el final del parto.

“¡Grandes noticias! Esta mañana a las 3:04 a. m. le dimos la bienvenida al nuevo miembro de nuestra familia. Realmente no estaba planeando dar a luz en bicicleta, pero terminó sucediendo. Mis contracciones no eran tan malas cuando salimos a las 2:00 a. m. para ir al hospital, aunque estaban separadas por 2-3 minutos y aumentaban en intensidad para cuando llegamos 10 minutos después. Estoy sonriendo en el aparcamiento en una foto e increíblemente ahora tenemos a una pequeña sana y feliz durmiendo. Me siento bendecida por haber tenido una excelente atención y apoyo de un gran equipo, en lo que resultó ser un nacimiento muy rápido y felizmente sin complicaciones”, escribió Julie Anne Genter.

Enternecidos por las fotografías, cientos de usuarios de Facebook felicitaron a la política a través de los comentarios y, del mismo modo, también manifestaron su asombro al saber que, con todo y contracciones, la diputada fue al hospital manejando su bicicleta

La publicación viral de la diputada de Nueva Zelanda, Julie Anne Genter