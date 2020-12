En las últimas horas, el nombre Kwame Cross ha circulado en Facebook y en otras redes sociales. ¿El motivo? Este hombre jugó los mismos números en 160 boletos de lotería y ganó 800 mil dólares. Aquí podrás conocer su historia viral.

De acuerdo a un comunicado publicado en la página web de la Lotería de Virginia (Virginia Lottery en Estados Unidos), el hombre participó en el juego Pick 4, donde el premio mayor es 5 mil dólares. Él compró en total 160 boletos y a cada uno le puso la misma combinación de cuatro dígitos: 7314.

“Vi una dirección en un programa de televisión, de fondo, y por alguna razón se quedó conmigo”, dijo Kwame a los funcionarios de la Lotería. “Solo tuve un presentimiento”, aseguró.

El comunicado de la Lotería de Virginia explica que “cuando esos cuatro dígitos fueron extraídos como números ganadores, cada uno de esos 160 boletos ganó el premio mayor, por un total de $ 800,000”.

Kwame Cross se enteró de la gran noticia mientras esperaba en la fila de autoservicio en un restaurante de comida rápida. “Pensé, ‘¡Esto no puede ser real!’”, señaló. “Tuve que parar y revisar como 82 veces. ¡Se siente surrealista!”, añadió. El hombre, que es dueño de una pequeña empresa en Washington D. C., manifestó que no tenía planes inmediatos para el dinero ganado.

