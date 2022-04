Muchísimas veces, uno se mata buscando a su ‘media naranja’ y al final lo terminas encontrando en tu centro de labores, como es el caso de esta pareja. Juan y Beatriz se conocieron hace más de 10 años y decidieron comprometerse en el lugar donde se vieron por primera vez. Su historia de amor se volvió viral en las redes sociales.

Un amor sin precedentes

De acuerdo al portal Cultura Colectiva, Juan y Beatriz se conocieron en la empresa donde trabajan, una prestigiosa maquiladora ubicada en la ciudad de Reynosa, y a inicios de mes decidieron dar un paso más tras cinco años de relación.

Juan, quien lleva 16 años en la empresa, le preparó una sorpresa a su novia de la manera más romántica. Para ello, habló con sus jefes directos y pidió permiso a Recursos Humanos para utilizar una sala de juntas y hacerle creer a su pareja que había una reunión de urgencia.

La empresa aceptó ser cómplices de esta pedida de mano y la reacción de Beatriz, quien entró dos años después que Juan, se hizo viral tras ver a su amado de rodillas y con anillo en mano. Las postales fueron publicadas en el Facebook de Springs Window Fashions México.

“Se me ocurrió hablar con recursos si hay oportunidad de que me presten la sala y me dijeron que estaba bien, sólo me dijeron que les avisara qué día y a la mañana siguiente fui a comprar el anillo”, declaró Juan, así lo precisa el portal Milenio.

Beatriz, por su parte, afirmó que se sorprendió porque pensaba que se trataba de una junta de trabajo y no una pedida de mano. Asimismo, reveló que su relación es casi perfecta porque no suelen pelearse y son muy directos. Esta historia de amor se volvió viral en Facebook y ocurrió en México.