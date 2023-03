‘Nunca es tarde’ es uno de los lemas más repetidos pero que cuestan más de aplicar. Cuando llegas a cierta edad da pereza o faltan fuerzas para empezar algo de nuevo. Este no es el caso de Elenir Tonon, una mujer que tras haber trabajado por mucho tiempo como enfermera en dos hospitales de Brasil, se graduó de médica a los 65 años. Su historia de vida se ha vuelto viral.

Tras haber trabajado por mucho tiempo como enfermera, Elenir no olvidó el deseo de su infancia y se animó a estudiar Medicina sin importarle la edad, optó por seguir creciendo profesionalmente. “Seguiré dedicándome y luchando por nuevas conquistas”, dijo tras obtener su segundo título.

Elenir proviene de una familia humilde de Curitiba en Paraná (Brasil), y pese a que a lo largo de su vida se ha encontrado con muchos obstáculos, nada la detuvo para estudiar una carrera profesional.

‘Nunca es demasiado tarde’

“Le dije a mis padres que quería ser médica. Cuando me gradué me sentí muy realizada y creí que algún día sería posible”. comentó según O Segredo, ya que para ella no existe motivo para creer que ‘es demasiado tarde’ para estudiar.

La idea de la enfermera surgió después de conversar con una amiga de Paraguay que estudiaba Medicina. “Tomé todos mis documentos, me matriculé y, a la semana siguiente, ya estaba estudiando medicina”, contó.

Así que dejó la vida con su familia para vivir en Foz do Iguazú, en el oeste de Paraná para estudiar en el país de su amiga. Y al no entender bien español, tuvo que aceptar la ayuda de sus compañeros y siguió adelante hasta obtener su diploma a los 65 años.

Y aunque era posible que fuera objeto de críticas y burlas por ser la mayor de la clase, afortunadamente no fue el caso. “Nunca he sufrido ningún prejuicio por mi edad. Muy al contrario, siempre fui muy bien recibida por los compañeros. Intercambiamos ideas juntos. Me trataron con mucho respeto”, afirmó.

Cuando regresó a Brasil, se incorporó al programa ‘Más Médicos’ del Gobierno Federal y se fue a vivir al municipio de Várzea Nova en Bahía donde trabajó durante 3 años y medio hasta que volvió con su familia para estar más cerca de sus hijos y nietos. Aunque no significa el fin de su carrera. “Seguiré dedicándome y luchando por nuevas conquistas”, dijo según el citado medio.