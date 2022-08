Kenny Turner (37 años) y Lauren Harvey (35), de Long Island (Estados Unidos), son la pareja que ahora mismo está dando que hablar en las redes sociales. Y es que se reveló que ambos se enamoraron en 2018 y, desde entonces, enfrentaron juntos un problema que tenían: el sobrepeso. Eventualmente, los dos decidieron bajar de peso por salud mental y física. A continuación conocerás la historia de ellos.

“Evité casi todos los entornos sociales y cualquier evento en el que tuviera que estar en público. Dondequiera que iba, me sentía como la persona más grande de la sala y todos me miraban y me juzgaban”, contó Kenny Turner a Media Drum, según el New York Post.

El hombre pesaba 410 libras, mientras que la mujer 296. “Sé que el peso ejerció tensión en la relación solo por lo incómodo que estaba en general, pero realmente no entendí el alcance hasta más tarde”, aseguró Kenny, quien además recalcó que Lauren es su alma gemela, pues lo amó en su “peor momento” y le sacó “la poca alegría que tenía”.

Él, siempre de acuerdo a la citada fuente, durante un tiempo, no veía con buenos ojos la idea de someterse a una cirugía para perder peso. Todo cambió cuando su pareja le informó que ella misma estaba pensando en pasar por el quirófano.

¿En qué año optaron por operarse?

Es así como ambos se sometieron, en otoño de 2019, a una cirugía de gastrectomía en manga vertical (vertical sleeve gastrectomy o VSG). “La idea de poder tener a alguien con quien pasar por este proceso alivió gran parte de mi ansiedad, así que finalmente decidí seguir adelante con la cirugía”, dijo Lauren, quien, a raíz de la operación, llegó a pesar 163 libras, mientras que Kenny 211.

“Antes de conocer a Kenny, perder peso siempre se trataba de ser bonita y delgada, y con suerte sería lo suficientemente bonita y delgada como para encontrar a alguien que me amara. Soy tan increíblemente afortunada de que las cosas no hayan funcionado de esa manera. Cuando conocí a mi ahora prometido, estaba cerca o cerca de mi peso más alto. No importaba. Él me amaba de todos modos. Él me amó por mí y no por, o a pesar de mi peso. Eso fue un cambio de juego para mí”, sostuvo la mujer.

Ambos ahora siguen dietas y realizan ejercicios. “Cuando era más grande, realmente no sabía cuánto me estaba perdiendo en la vida. Ahora, me siento muy presente en el momento y más activo en las tareas del día a día. La pérdida de peso no hace que todos tus problemas desaparezcan, pero te permite enfrentarlos sin usar tu peso como un obstáculo o una excusa para trabajar en esos problemas”, indicó Kenny.

¿Qué significa “viral”?

La Real Academia Española informa que es dicho de un mensaje o de un contenido que se difunde con gran rapidez en las redes sociales a través de Internet.

¿Qué se necesita para crear un contenido viral?

El contenido viral tiene que ver con el impacto. Esto se llama “cartografía cultural”, según Dao Nguyen, editor de BuzzFeed. Cuando BuzzFeed, maestro de la viralidad, crea contenido, no se enfoca en el tema o formato (un video de un gato, publicaciones de lista, un cuestionario, etc.), recalca blog.uvirtual.org.

Síguenos en nuestras redes sociales: