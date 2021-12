Laurencio Armendáriz, oriundo de Chihuahua, México, es el protagonista de una peculiar como extraordinaria historia que se volvió tendencia en diversas redes sociales, en la cuales asegura haber sido dado por muerto a sus 62 años por las autoridades, llegando a realizare, inclusive, su funeral donde acudieron sus familiares. Sin embargo, horas después de sus exequias, regresó a su casa dejando perplejos a todos.

Diversos medios mexicanos, tal como el portal sopitas.com, aseguran que todo sucedió cuando Laurencio viajó la semana pasada a otra comunidad donde quedó incomunicado durante varios días, pero no fue hasta el jueves pasado cuando regresa a su pueblo, pero se encuentra con alguien quien le aseguró que lo habían dado por muerto y que en esos precisos momentos estaban a punto de enterrarlo.

Sin embargo, cuando por fin llegó y abrió la puerta de su casa, vio las caras de terror de sus familiares quienes pensaron que se trataba de una aparición lo que veían frente a ellos, entre otras cosas, porque había sido dado por muerto, velado y enterrado en el panteón de Guachochi.

Laurencio Armandariz estuvo incomunicado un par de días y autoridades pensaron que había muerto. (Foto: El Diario de Chihuahua)

Pero, todo se trató de un tremendo error de las autoridades pues, el pasado 20 de diciembre, policías municipales se toparon con el cadáver de una persona que murió producto de la broncoaspiración y el que, según detallaron los efectivos, su parecido se acercaba muchísimo al de Laurencio, razón por la cual decidieron evitar los protocolos para este tipo de casos y entregar el cuerpo a la familia del sujeto de 62 años.

Por ello, una vez que Armendáriz apareciera, la familia acudió a las respectivas autoridades, donde se dieron por enterados que los policías no entregaron, primeramente, el cuerpo del fallecido al Ministerio Público ni al Servicio Forense, razón por la cual no se pudo identificar quién era.

Conocido esto, la familia del hombre pidió que el acta de defunción de su pariente quede sin efecto, lo que a su vez condujo a que la Fiscalía disponga que se exhumen los restos de la persona sepultada, a la cual se le deberá identificar, para luego dar parte a sus verdaderos parientes.

Familiares enterraron a Laurencio pensando que había fallecido, hasta que horas más tarde regresó a su casa. (Foto: debate.com)

Por su parte, Armendáriz comentó distintos medios de comunicación: “Me sepultaron y mire, aquí ando caminando. Me da coraje cómo las autoridades cometieron este error tan grave, pero en ocasiones me da risa ya que la gente me mira asombrada, luego de haberme dado el último adiós en el panteón municipal”.

Sin embargo, quedan no pocas preguntas por responder como ¿de quién es el cuerpo que fue enterrado como si se tratara de Laurencio Armendáriz?, asimismo, se cuestionan si las autoridades les devolverán el dinero gastado en el funeral del supuesto “familiar”.