Una publicación en Twitter de una periodista paraguaya de nombre Tai Ocampo mostró al mundo entero lo que sería una historia muy conmovedora, aunque ello no fue la intención inicial. En la fotografía compartida en la red social mencionada se ve a una señora de avanzada edad sentada en la calle brindando por Navidad junto a su nieta, en lo que simplemente parecía un momento cargado por la emoción de las fiestas de fin de año.

Es más, la misma autora de la fotografía creyó esto y al momento de subirla indicó que ese espíritu navideño la representaba, sin imaginarse que se volvería viral y que luego conoceríamos más información al respecto. Al hacerse tendencia en redes sociales, hubo usuarios que se burlaron de la tradición de aquella mujer mientras que también existieron comentarios celebrando su emoción por las fiestas.

Sin embargo, ambos bandos quedarían al descubierto, incluyendo a la comunicadora, cuando el diario Extra de Paraguay decidió indagar más al respecto y logró contactarse con esa mujer que aparece en la foto, quien dio detalles del porqué fue hasta ese lugar, puso unas banquitas y brindó como si se tratara de algo tan normal en ella.

La publicación viral de una señora brindando por Navidad en la calle

El espíritu navideño que me representa 👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/bYqckpBnl8 — Tai-Ocampo-Prieto (@taiocampo) December 25, 2021

La verdad sobre la señora brindando en la calle por Navidad

Cecilia Centurión, de 79 años, es la paraguaya protagonista de esta historia. Ella, reveló que lo que se vio en redes sociales es parte de su tradición de todos los años, que consiste en ir hasta ese sitio, donde su hijo perdió la vida en 1999, para brindar por Navidad y Año Nuevo y así recordarlo con mucho amor.

Fue exactamente el 31 de enero de 1999 cuando se enteró que su hijo había perdido la vida mientras ella estaba en una localidad llamada General Artigas pues justo había regresado allí tras estar algunos días en Asunción. Ella recuerda ese día como si fuer ayer y en su entrevista con el citado medio recordó algunos detalles.

“Todos lloraban y nadie se animaba a decirme. Justo unos días antes él me había llevado al terminar para despedirme y me dijo que me quería mucho, me abrazó y me besó. Falleció con su amigo, quien manejaba en aquella oportunidad”, recordó.

Cecilia y su tradición de Navidad y Año Nuevo

“A él le gustaba mucho la Navidad y el Año Nuevo. Siempre era el que traía todo para adornar la casa, así que, mientras yo esté viva, voy a ir ahí”, indicó Cecilia al ser consulta sobre las razones para ir hasta ese punto que tanta pena le causó.

Ella asegura que siempre brinda en ese lugar y que prende una vela para luego rezarle a su hijo. Del mismo modo, reveló que ella todos los años adorna el árbol con el que su hijo u su amigo se estrellaron cuando iban en auto.