Mientras van realizando con mucho esfuerzo sus estudios universitarios, miles de jóvenes alrededor del mundo trabajan sin descanso para poder solventar sus carreras profesionales y lo que significa alcanzar sus metas por sus propios méritos tiene un sabor especial. Ese fue el caso de Julio Méndez, un joven de Chiapas, México, quien labora como motorizado de delivery, se graduó como ingeniero mecatrónico, compartiendo su historia en Facebook, red social donde su relato se hizo tendencia entre miles de personas.

Julio se desempeña como repartidor de Rappi y al obtener su título le tomó una fotografía que compartió en la mencionada plataforma virtual, donde, entre otras cosas, pidió a sus compañeros de trabajo que no decaigan en la obtención de sus sueños.

Y es que, desde hace más de 1 año y medio, el joven mexicano se encontraba trabajando en esta modalidad y no fue hasta el pasado 12 de enero del 2022 cuando Julio se graduó de la mencionada facultad en la Universidad Politécnica de Chiapas, asegurando que tras esto se abocará a sus nuevos proyectos.

Publicación de Julio Méndez anunciando la obtención de su título universitario. (Foto: Julio Méndez/Facebook)

En Facebook, escribió lo siguiente: “Nadie me preguntó, pero quería compartirles este momento. He sido repartidor desde hace 1 año y medio. Empecé dándole en bicicleta en un proyecto de mandados ecológicos de un desconocido que al final terminó siendo un amigo. Posteriormente, se dio la oportunidad de hacer mis propios mandados en moto y con el tiempo me animé a repartir por aplicación”, dijo inicialmente.

“El día de hoy, finalmente, tengo en mi poder mi título y podré dar marcha a nuevos proyectos y objetivos. Siempre voy a estar agradecido por el trabajo de repartidor ya que, gracias a esto, he podido generar ingresos. Ahora, a ver qué nos espera más adelante”, finaliza así su post acompañado de una foto con su bolsa de Rappi, debajo de esta se muestra su título como ingeniero mecatrónico.

La publicación no tardó en convertirse en viral, obteniendo más de 800 comentarios, entre ellos de otros repartidores por aplicativos que no dejaron de felicitarlo; pero hubo un comentario que cuestionó su publicación, dando a entender que la empresa lo había apoyado.

Comentario que critica la publicación de Julio en Facebook. (Foto: Julio Méndez/Facebook)

“Pregunta, ¿Rappi te dio algún tipo de apoyo? ¿Alguna beca? Porque veo que pones con orgullo la mochila. Si tu logro fue por mérito propio, te felicito y no hay necesidad que le des créditos a una app que le importa un comino”, a pesar de esto, Julio no respondió.

La felicidad del joven repartidor también le valió ganarse más de 7 mil reacciones, como cifras superiores a las 1.647 veces compartidas.