La borrasca Filomena no solo paralizó a gran parte de España por las copiosas nevadas de hasta 60 centímetros de espesor, sino también propició varios hechos insólitos, como la del hombre que decidió quedarse a vivir en su granja con sus mil ovejas al no poder salir por la nieve, hasta fotografías inéditas como la de una romántica pareja que tuvo la suerte de captar con su cámara la fotógrafa María de la Cruz Valdemoro y que no tardó en volverse viral en redes sociales al conocerse la historia de sus protagonistas.

En la instantánea tomada el pasado 7 de enero en la autopista A2 a la altura de Avenida de América, en Madrid, y publicada en Instagram tres días después, se observa a un hombre y una mujer fundidos en un interminable y apasionado beso con los copos de nieve cayendo profusamente sobre sus cabezas. “Amor en tiempos de Filomena. No sé quiénes son, pero esta foto es un poco de enmarcarla en su salón. No por bonita sino por irrepetible. Sería bonito encontrarles para dársela”, escribió De la Cruz Valdemoro en su cuenta homónima.

En declaraciones al portal Cadena Ser, la fotógrafa confesó que, pese a que en la postal se ve a la pareja relativamente cerca, para retratar la espontánea escena tuvo que hacerlo a muchos metros de distancia y le habría gustado acercarse más para conocer mejor a las personas que acababa de inmortalizar con su lente. “Yo sigo teniendo la ilusión de encontrar a los enamorados, pero cuanto más tiempo pasa, más puntos sube la teoría de que no quieren ser encontrados”, agregó sobre la desconocida identidad de los amantes de la nieve.

Sin embargo, fue tal la repercusión que tuvo la imagen al ser compartida en Internet que hasta la revista National Geographic hizo eco de ella, convirtiéndola en un fenómeno viral y contribuyendo a que se perfile como una de las fotos más emblemáticas de la borrasca Filomena. Y bastaron apenas unos días para que el Internet hiciera su magia y la fotógrafa pudiera hacer realidad su sueño de ubicar a los protagonistas de aquella escena que parecía sacada de una película romántica de Hollywood.

La pareja de la foto viral fue identificada como Pedro y Blanca, de 25 y 26 años respectivamente, quienes, justo aquel día, se volvieron a ver y decidieron darle una segunda oportunidad a su relación de más de una década con un apasionado beso bajo la nieve. “Cuando me lo contaron me quede un poco alucinada; son una pareja que llevaba junta desde los 17 años, que se habían dado un tiempo de dos años y casualmente justo ese era el día en el que tenían su primera cita”, dijo María de la Cruz Valdemoro a Cadena SER.

“Después de hablar con ellos, me dijeron que no usaban mucho las redes sociales. Fue una amiga suya, que sí que las usa, la que me habló y nos puso en contacto a los tres. Hicimos una llamada para conocernos y les hice algunas preguntas para ver si eran ellos y resulto que todo cuadraba”, añadió la fotógrafa, que no dudó en pedir evidencias para comprobar que en realidad era la pareja de la foto viral que tomó debido a la inmensa cantidad de mensajes de inescrupulosos que falsamente se atribuían el serlo.

Aunque todavía no se han puesto de acuerdo en una fecha para conocerse en persona y entregarle la prometida foto impresa, María señala que los protagonistas le insistieron en que no se muestre sus rostros porque “están en ese momento inicial de la relación y hay familias y amigos que no saben que están intentándolo”. Otro hecho a mencionar es que la aerolínea Iberia, que se unió a la búsqueda que causó revuelo en Internet, les obsequió un viaje a París y una ilustradora les regalará un cuadro con el dibujo de su romántica escena.