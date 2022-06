Aunque parezca mentira, la sociedad ya se acostumbró a juzgar por la apariencia. Incluso, el tipo de ropa que una persona utiliza continúa siendo un problema y la historia de Ruby Hill refleja ello. La mujer, de Australia, tuvo una emergencia y salió corriendo de su casa en ropa de baño. Sin embargo, un vecino le dejó una nota en la cual juzgó su forma de vestir. En poco tiempo, el relato de la muchacha se hizo viral y encendió el debate en redes sociales.

Toda la polémica empezó cuando la puerta eléctrica de la casa de Ruby se abrió por error y sus perros salieron. Ante esta situación totalmente inesperada, la joven abandonó su hogar para atrapar a las mascotas, vistiendo la parte inferior de un bikini y arriba un suéter.

Hill no dudó en salir cuando sus perros se marcharon de su casa al ver la puerta abierta. (Imagen referencial: Pexels)

Afortunadamente, la residente de Yarra Valley, al noreste de Melbourne, logró encontrar al gran danés y un pequeño, que estaba cerca, capturó al rottweiler. “Estaba sosteniendo al gran danés, que es considerablemente más grande que yo y porque estaba tratando de tirar de él, mi suéter se levantó un poco”, contó Hill a Daily Mail.

Lo expuso en Facebook

Después de regresar a su vivienda, la australiana de 19 años percató que habían dejado un papel en su coche. “Use ropa adecuada cuando esté en la calle. Algunas de estas casas tienen niños pequeños en ellas. Si no puede hacerlo, estacione su automóvil más abajo en la calle”, decía el texto enviado por su vecino.

De inmediato, Ruby compartió el reclamo en el grupo privado de Facebook de su comunidad y explicó que no tuvo tiempo de vestirse. “Siento mucho que nuestro enorme gran danés y rottweiler se hayan escapado por nuestra puerta, y teniendo en cuenta que me estaba preparando para mi día y que vestía un jersey y ropa interior de gran tamaño, sentí que era apropiado correr tras ellos y no tomarme el tiempo”, comentó.

Ruby relató su caso en una página e Facebook para conocer las opiniones de sus demás vecinos. (Imagen referencial: Pixabay)

Siguiendo esa línea, la chica dejó claro que no se arrepintió de su decisión. “Me preocupaba la salud y la seguridad de mis perros. No pensé que la gente me miraría por la ventana durante los 15 segundos que estuve ahí. Fue una vez, y si tienes un problema cierra las cortinas”, agregó.

Respuesta a vecino

Aunque intentó conversar con el sujeto, Hill señaló que su puerta se encontraba cerrada con llave, por lo que le dejó una contundente respuesta a través del buzón. “No son mis ojos, no es mi problema . Los niños solo ven piel y son los padres quienes sexualizan a las personas que causan problemas. Diviértete con tus hijos protegidos. Cierra las cortinas, no seas pervertido y déjate joder”, escribió la fémina en su nota.