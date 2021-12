Hace poco se hizo tendencia en redes sociales como Twitter la foto publicada por la Oficina del Sheriff de El Paso, Texas (Estados Unidos), en la que se ve a Santa Claus obteniendo el permiso requerido para portar armas, generando gran polémica en las plataformas virtuales, obteniendo diversas críticas, pero hoy conoceremos la verdadera historia detrás de esta fotografía.

Publicación catalogada de “insensible”

Conforme la imagen de hizo viral obtuvo comentarios muy violentos de los internautas, sobre todo porque la misma se publicó solo unos días después que ocurriera el tiroteo en la escuela de Michigan donde perdieron la vida 4 estudiantes y 7 heridos a manos de un adolescente de 15 años.

“¿Adivinen quién entró hoy para recibir su permiso para portar pistola? ¿Sabías que oficina del alguacil del condado de El Paso ha emitido 49,750 permisos de armas con otros 2.560 esperando a ser emitidos?”, dice el ocurrente tweet (que fue compartido más de 5 mil veces) donde se muestra a Santa siendo atendido por una funcionaria de la oficina del Sheriff.

Publicación original de la oficina del alguacil. (Foto: EPC Sheriff/Twitter)

La dura crítica de los twitteros

Los comentarios negativos se enfocaron en la falta de empatía de la oficina del alguacil con los fallecidos en la masacre: “Estoy sentando aquí en el centro de Oxford, Michigan, esperando que la vigilia con velas comience a rendir homenaje a cuatro estudiantes que fueron asesinado por una pistola introducida de contrabando en la escuela. Pero, por supuesto, dígales a los niños que Santa lleva un arma oculta”.

Otros también refirieron: “Las familias de los niños masacrados en Oxford quisieran hablar. A mi hija, que es su mejor amiga y está lucha por su vida debido a una herida de bala autoinfligida, también le gustaría una. Esta es una razón por la que esto sigue sucediendo”, “no creo que la idea de que Papá Noel necesite una pistola sea tan edificante como crees”.

La defensa del alguacil

Esta ola de puyas por los internautas llevó a que el propio alguacil tuviera que disculparse por el impasse: “Santa se correlaciona con el mes de diciembre y pensamos que ayudaría a reconocer a nuestro personal trabajador (…) tenía la intención de destacar a nuestro personal en la oficina de permisos de armas, no para ser insensibles”.

La polémica de Thomas Massie

Polémica publicación de congresista republicano, Thomas Massie. (Foto: Thomas Massie/Twitter)

Un día después de los descargos del alguacil, Thomas Massie, un congresista por Kentucky del Partido Republicano, publicó una foto suya posando al lado de varias armas: “¡Feliz Navidad! P.D. Santa, por favor, traiga munición”, publicación que le valió duras críticas, inclusive, de compañeros de su organización política.

Lo mediático que se hizo este post en Twitter salió de las redes sociales llegando a los grandes medios de comunicación de los Estados Unidos, pero también del extranjero, inclusive, la imagen fue compartida por otros usuarios en diversas redes sociales. De hecho, la cuenta de Instagram de The Daily Show lo hizo con el siguiente mensaje: “Es mejor que no grites, es mejor que no llores, es mejor que hagas pucheros, te lo estoy diciendo porque golpea diferente”.