Jennifer Chen es una madre de Los Angeles, Estados Unidos, quien en los últimos días se hizo viral en Instagram por compartir una fotografía familiar informando a todos sus seguidores sobre la decisión de su hijo de ser no binario pese a su corta edad.

Si bien esos temas, en la mayoría de casos, suelen realizarse de forma más privada, Chen quiso hacerlo en redes sociales por petición de su pequeño, la cual, como familia, han aceptado, respetado y apoyado, aunque también reconoce que a veces se confunde al utilizar ciertos pronombres y nombres, por lo que es un proceso para todos.

En su publicación de Instagram también cuenta que Clark —antes llamado Claire— ahora usa ropa de hombre y el cabello corto pues así se siente más cómodo, generando una gran satisfacción en sus padres, quienes sienten estar haciendo las cosas de forma correcta.

Me gustaría que todos conocieran a Clark (antes conocido como Claire). Clark prefiere los pronombres ellos / ellos / él y le gustaría ser conocido como mi hijo que no es binario. Clark nos pidió que les dijéramos a nuestros amigos y familiares quiénes son ahora.

“Brendan —su esposo— y yo apoyamos a Clark en su viaje. Chloe —su hermana— es la primera en corregirme cuando utilizo accidentalmente pronombres o nombres incorrectos. Como familia, amamos a Clark y apoyamos todo lo que pueda deparar su viaje. Para mí, cuando hemos honrado sus decisiones de cortarles el pelo o usar ropa que se sienta como ellos, el rostro de Clark me permite saber que estamos haciendo lo correcto”, escribió en Instagram.

A sabiendas de lo que pueda suceder gracias a personas que no están de acuerdo, Jennifer impidió que otras personas comenten de forma pública y le pidió que expresen su incomodidad a través de un mensaje privado.

“Le pido que si no está de acuerdo con la elección de nuestra familia, me lo diga en privado en un mensaje, en lugar de ponerlo en un comentario público. No todos entenderán nuestra decisión de respetar las elecciones de Clark, pero lo amamos y eso es todo lo que importa”, dejó en claro.

La foto viral de una madre presentando a su hijo no binario

Los cambios en la vida familiar

Jennifer Chen, en una entrevista con People, contó mayores detalles de la decisión de su hijo, de compartirlo en las redes sociales y de cómo ha sido el proceso para todos los miembros de su familia, pero sin duda lo que más resaltó fue todo el apoyo que ha recibido.

“Al inicio dudé de compartirlo en las redes sociales y hablé con Clark al respecto y aceptó. Puse en nuestra televisión todos los mensajes de amor que recibimos, aunque también les dije que había personas descorteses y Chloe dijo que no les teníamos que prestar atención”, mencionó Chen.

También detalló que se siente muy bendecida por haber recibido el respaldo del entorno cercano a ellos como los vecinos y los integrantes de la escuela, quienes han tomado esa noticia de la mejor manera y sin ningún problema ninguno.

“Somos muy afortunados. Los vecinos recibieron a Clark con los brazos abiertos, al igual que los profesores de la escuela. El director fue un gran apoyo en ese aspecto. Sus compañeros de clase tampoco han tenido problemas, a los niños no les importa mucho eso”, contó.

Jennifer también indicó que habló con Clark para darle todo su apoyo si es que en algún momento quiere ser una niña de nuevo pues es consciente de que podría ser algo pasajero y que en la adolescencia uno descubre muchas cosas y todo podría variar.