Ronaldo Nazario sorprendió en redes sociales y compró al Cruzeiro de Brasil, el histórico club que lo formó como jugador de fútbol. Actualmente, esta escuadra milita en la Segunda División y atraviesa una tremenda crisis. La decisión del excampeón del mundo oculta una verdad y en las siguientes líneas te brindamos todos los detalles.

Ronaldo debutó en Cruzeiro cuando era adolescente a finales de mayo de 1993. Con apenas 16 años, el ‘Fenómeno’ impresionó al planeta entero y sus grandes habilidades futbolísticas lo ayudaron a destacar dentro del cuadro azul.

Luego de proclamarse campeón del mundo en Estados Unidos (1994), Ronaldo Nazario fichó por el conjunto neerlandés del PSV Eindhoven. Ahora, casi 30 años después, el exdelantero de la ‘Canarinha’ volvió a la ‘Bestia negra’ para salvarlo.

La verdad sobre el regreso de Ronaldo al Cruzeiro

Tras celebrarse el acuerdo en Sao Paulo, Ronaldo declaró que su principal objetivo es regresar al Cruzeiro, que marcha en la Serie B, a la Primera División. Además, el mítico goleador señaló que trabajará para ponerlo en la máxima élite del balompié sudamericano.

Asimismo, Infobae detalla que el pacto está sujeto a una serie de condiciones, siendo la principal que Nazario, de 45 años, deberá invertir a mediano y largo plazo 400 millones de reales (70 millones de dólares) para el crecimiento del club de Belo Horizonte.

La palabra de Ronaldo

Mediante su cuenta de Instagram, Ronaldo Nazario sostuvo que “tengo mucho para devolverle al Cruzeiro, para llevar al Cruzeiro a donde merecen estar. Me toca a mí intentar abrirle las puertas al equipo. No como un héroe. No con superpoderes para cambiar la realidad solo. Pero con inmensa responsabilidad”.

En ese sentido, Ronaldo se mostró cauteloso al momento de realizar grandes promesas. “No tengo todas las respuestas a las preguntas que me hago, y posiblemente no tenga todas las preguntas que me haces. Lo que sí sé es que ese chico que supo en Cruzeiro que sus sueños eran posibles me hace creer hoy que es posible tomar al club rehén de esta crisis”, precisó.

Como se recuerda, esta es la segunda incursión en la gestión de Ronaldo Nazario, pues en 2018 compró una participación del 51% en el club español Real Valladolid.