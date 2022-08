Paula Higham es una mujer del Reino Unido que protagoniza una particular historia que se ha vuelto tendencia de inmediato ¿Qué sucedió? La relación de nuestra protagonista se acabó, pero fue en los peores términos, pues ella lo amenazó de muerte, por lo que tuvo que mediar la justicia imponiendo una orden de restricción, pero hoy vuelve a los tribunales por haber intentado contactar con su ex, pero enviando mensajes a su perro por medio de redes sociales como las de Facebook.

El fin de una relación tóxica

Paula vive en Aigburth, Merseyside, y tuvo que asistir al Liverpool Crown Court este jueves 11 de agosto, donde Mark Davies, de 37 años, el hombre que alguna vez la amó, confesó que la relación de 4 años que mantuvieron no solo fue tóxica, sino también turbulenta la cual se acabó en 2021.

Añadió, además, que en dicho año los tribunales de familia le impusieron a la mujer una orden que le impide tener contactó con él durante un año por idear y llevar a cabo lo que los jueces denominaron como una “campaña de acoso”, la cual no ha cumplido, sino que se mantuvo en un estado de “violación persistente”, las cuales se caracterizaron por enviar una serie de “mensajes profundamente desagradables” que se sintetizan en 13 correos electrónicos enviados, aunque usted no lo crea, desde cuentas diferentes, todos estos del 25 de agosto, es decir, una semana después que se dio el dictamen.

Acoso constante

Lejos de acabar, Paula continuó con su cuestionable accionar, pues 3 días después del incidente arriba mencionado envió un mensaje vía Facebook a la cuenta del perro de Mark con un tono amenazador: “¿Qué le pasó a tu madre? Ella se ve muy ruda. Pronto se verá peor (…) disfruta tu fin de semana. He publicado tu nombre y dirección en Internet, violador”.

El juicio y condena de Paula Higham se dio en el Liverpool Crown Court. (Foto: Liverpool Echo)

Asimismo, registró ocho llamadas desde un número oculto, en una de estas, la mujer tocó una canción; en una posterior, ella lo acusó de violarla: “Ahora sí que estás jodido; por cierto, acabas de hacerte viral”.

En llamadas del 25 de setiembre, Paul le dijo que “el violador no tiene nada que decir ¿verdad? (…) maldito monstruo (…) te voy a matar, te voy a matar”, acoso que se mantuvo en el tiempo, hasta que en enero de 2022 fue arrestada, en cuya detención acusó a Davies de ser un “delincuente sexual”.

Buscando superar sus adicciones

Pese a todo esto, durante las recientes audiencias en su contra, su defensor, Oliver Saddington, informó que su clienta está considerando pedir una orden de restricción contra Mark Davies.

“La relación entre ella y el señor Davies aún está cambiando y hay algunas dificultades. Ha sido trabajadora sexual durante gran parte de su vida para financiar su adicción a las drogas. Está trabajando, desde diciembre del año pasado, para hacer frente a sus adicciones. Quiere continuar por el camino de la abstinencia. Sabe que esta será su última oportunidad o sino irá a la cárcel. Es su última oportunidad en muchos aspectos”, dijo la defensa de la acusada.

Paula Higham ha tenido una vida muy complicada, marcada por la violencia y la adicción. (Foto: Liverpool Echo)

La sentencia

Por eso, el tribunal le impuso la pena de un año de prisión suspendida por 18 meses, además, de 100 horas de trabajo comunitario no pagado, así como pasar por rehabilitación por un periodo de 20 días, pero también una ampliación de la orden de restricción para contactar a Davies (por cualquier medio) o ir a su casa en un periodo de 5 años, así como pagar una compensación a su expareja.

Tras recibir la sentencia, Tim Harrington, el registrador, no dudó en decirle: “Voy a arriesgarme contigo porque creo que has dado algunos pasos positivos. Has tenido una vida complicada y tienes un mal historial. Debes hacer muchos esfuerzos; depende de usted, señora Higham, si hace lo que le dicen y no se mete en problemas, no tendrá que cumplir esta sentencia”, sentenció.