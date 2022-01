La historia viral de Belén Ross ha sorprendido al mundo. La mujer de 27 de años había sufrido el robo de su teléfono celular donde estaban las fotografías de su difunto marido. Tras pedir ayuda en las redes sociales, la joven argentina, oriunda de Mendoza, recuperó el equipo móvil gracias al buen corazón de una desconocida.

Después del asalto, una desesperada Belén Ross se sentó frente a la computadora y realizó una publicación vía Facebook para recuperar el móvil. “Necesito por favor si alguien vio algo o si saben quién se lo llevó me avisen”, indicó.

En ese sentido, Ross precisó que “en ese teléfono tengo todas las fotos y recuerdos de mi marido que falleció hace un mes y son los únicos recuerdos que tenía para mostrarle a mi bebé de tres años. Por favor, les pido que me ayuden. Muchas gracias”.

Belén Ross pidió ayuda en su cuenta de Facebook para intentar recuperar su teléfono móvil.

Compraron el celular robado y pasó algo inesperado

Luego el ruido cibernético que generó su post, una desconocida le escribió a Ross para indicarle que su celular se encontraba en un supermercado. Al principio, Belén “tenía miedo de que fuera una trampa”, pero el cariño por su marido Cristian fue más fuerte y llegó hasta la playa de estacionamiento del hipermercado Libertad, en Godoy Cruz.

“Tenía un poco de miedo de que fuera una trampa. Por eso le pedí a un oficial que me observara. Pero no: la chica estaba realmente preocupada. Me dijo que andaba sin teléfono y por eso le compró uno a unos pibes. Seguramente ellos fueron los que me robaron”, le señaló Belén Ross al medio TN.

El amor entre Cristian y Belén

Semanas después de la llegada de la pandemia, Cristian, de 43 años abrió una vinería. En ese local, se produjo el robo del celular. “Las fotos que me interesaban estaban en la memoria del celular. No iba a poder recuperarlas por otra vía”, recordó Ross.

Cristian en compañía de su esposa, Belén Ross. (Imagen: Belen Ross / Facebook)

Meses atrás, el esposo de Belén comenzó a sentir problemas estomacales cuando “probaba una hamburguesa” y “le diagnosticaron cáncer”. “Mi marido murió en diciembre. En septiembre le detectaron un cáncer avanzado en el estómago y no pudimos hacer nada. No le dio tiempo”, aseguró la mujer.

Al saber que le quedaba poco tiempo de vida, Cristian le propuso matrimonio. “Nos casamos el 5 de noviembre, en nuestro aniversario. Al día siguiente, él cumplió 43 años. Y el 8 de diciembre murió. Fue todo muy rápido”, detalló Belén Ross.