Cuando Loana Reser, una joven argentina de 28 años, decidió renunciar a su trabajo por priorizar su salud mental y luego publicar la foto del regalo que recibió por parte de su familia, nunca imaginó que un gran número de usuarios la felicitarían por su decisión. Su historia se volvió viral en redes sociales y ha traspasado fronteras.

Oriunda de Ingeniero Huergo, ubicado en la provincia de Río Negro, el caso de Loana es tan común como el de muchos empleados que terminan renunciando a sus trabajos por el clima laboral que, en varias situaciones, los afecta psicológicamente.

La gran mayoría solo les cuenta a su círculo más cercano por el miedo a qué dirán; sin embargo, esto no pasó con la joven argentina que reveló detalles de su renuncia y el insólito regalo que recibió por parte de su hermano, quien le dio una torta por su valentía.

“Renuncié a mi trabajo hace dos días, priorizando mi salud mental, esa de la que poco se habla y vale más que cualquier cifra en la cuenta del banco”, escribió Loana en su cuenta de Instagram el pasado 23 de marzo, en el que asegura tener salud mental le da mayor creatividad y así ayudar a las empresas a crear sus marcas y aumentar las ventas.

Por la cabeza de Loana nunca pensó que aquella empresa a la que ingresó en 2019 y que en un poco tiempo pasó de ser analista de marketing a ser la responsable del área, le daría dolores de cabeza y mucho estrés acumulado. Es por ello que decidió armarse de valor y volver a empezar de cero.

Conoce el caso de Loana Reser, quien decidió renunciar a su trabajo por salud mental y recibió un regalo por parte de su familia | FOTO: @loanaress / Instagram

“Sentí que el estrés se estaba apoderando de mis días, me costaba dormir porque estaba sobrepasada de trabajo sin tener un objetivo claro y un ordenamiento. Me fui priorizando mi salud mental, lo que no significa que me haya ido mal de la empresa. Todo lo contrario”, se lee en otro párrafo.

La publicación de la joven argentina superó los 60 mil ‘likes’ en Instagram y otros tantos en la red LinkedIn, donde también la felicitaron. En declaraciones para TN, Loana sostuvo que recibió todo tipo de comentarios, pero se queda con los que le mandaron buenas vibras.

“Recibí mucho amor, y también mucha gente me escribió contándome su situación y sus experiencias, empatizando 100% conmigo y mis sensaciones. También hubo gente que me juzgó pero bueno, es también parte de la vorágine de las redes”, dijo. Su historia se volvió viral en Internet.