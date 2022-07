En un mundo como el de hoy dominado por la tecnología, esta se ha vuelto parte omnipresente en el día a día de, prácticamente, toda la humanidad, pero en no pocas ocasiones, esta puede resultar un verdadero problema en tareas y actividades cotidianas, tal y como es la historia de una madre de los Estados Unidos quien se hizo tendencia en redes sociales al confesar lo furiosa que se puso con sus hijas, pues asegura que estas arruinaron las vacaciones familiares por estar conectados al celular todos los días.

Las peores vacaciones

Y es que la mujer, cuya identidad no ha sido revelada, quería salir con las chicas, estas querían quedarse en casa para no desprenderse de sus smartphones, aceptaron a regañadientes, pero cuando estuvieron de viaje no se apartaron de sus teléfonos.

Ante la frustración, la progenitora de las chicas de 21, 16 y 13 años acudió al foro de Mumsnet donde compartió la mala experiencia junto a sus hijas: “He esperado con ansias estas vacaciones durante tanto tiempo y, realmente, las esperaba. Sin embargo, no soy una tonta engañada. Sabía que tendríamos nuestros momentos. Adoro a mis hijas, pero, probablemente, no elegiría pasar mucho tiempo con ellas en la misma habitación”.

La mujer reveló que las vacaciones son sus hijas distan mucho de ser lo que esperaba. (Foto: shutterstock 162)

No habrá una siguiente salida

Y prosigue: “Estoy harta de manejar sus estados de ánimo, sus peleas, tratar de sacarlas de la habitación a una hora razonable. Les acabo de decir, con calma, que no volveré a hacer esto y que en las próximas vacaciones se pueden ir con su padre (el dinero no importa para él). Que, si querían quedarse con sus teléfonos, mejor no hubiésemos quedado en casa”.

La madre de tres prosigue su relato y reflexión sobre su accionar: “Estoy haciendo lo mejor que puedo y se va a la mi**da. Debo agregar que no ha sido del todo malo. Sin embargo, parece que me estoy convirtiendo en una catástrofe, probablemente porque significó mucho para mí que todas tenga un buen viaje”.

Recibe apoyo y consejos de usuarios

Sabiendo que les quedan tan solo un par de días más de vacaciones, pidió “algunas palabras de sabiduría”, pedido que fue escuchado por la audiencia: “Mamá de 3 adolescentes aquí y siento tu dolor”, “déjalos seguir adelante y ve a divertirte. Quítales los teléfonos para que puedan continuar, no dejes que arruinen tus vacaciones. Los adolescentes pueden arruinar cualquier cosa”, “es natural querer que todos tengan las mejores vacaciones, estar emocionados por el tiempo en familia. Los adolescentes tienen una estructura distinta y, a veces, la mejor manera de pasar un buen rato es dejar que vengan a ti de forma natural y disfruten su espacio también”.