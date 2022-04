Marcelo Omar Urbano, un albañil que reside en la Villa de Soto, solo quería justicia para su caso y luego de varios años por fin la obtuvo. Tras realizarse dos pruebas de ADN, el hombre de 58 años confirmó que las palabras que dijo su madre en vida, quien afirmaba que su padre biológico era un millonario, fueron siempre ciertas. Conoce un poco más de su historia y por qué lo demandará.

Hay personas que pasan toda una vida sin conocer a sus padres, hermanos, primos, tíos y abuelos, y esto pasa porque, en la mayoría de casos, son engañados con historias que no son ciertas. Pero también están aquellos que saben la verdad de las cosas y pretenden conocerlos a como dé lugar.

Eso último ocurrió con el caso de Marcelo Omar Urbano, quien se crió con su abuela porque su madre no pudo mantenerlo a raíz que no tenía un trabajo estable. El hombre no terminó la primaria y secundaria por el tema económico, por lo que vivió con un gran resentimiento con su padre al abandonarlo, según reveló al portal web La Voz.

¿Quién es el padre biológico de Marcelo Omar Urbano?

Marcelo cuenta que su madre antes de fallecer le indicó que su padre biológico era Eduardo Lapania, un importante empresario bodeguero. Ella estudió en un colegio de monjas y el papá, su abuelo, la dejó como empleada en la casa de los Lapania. Fue ahí que quedó embarazada de uno de los hijos. Al conocerse la noticia, los dueños decidieron despedirla.

Cuando Urbano tenía 21 años, se reunió con él en un bar de Buenos Aires y le comentó que era su hijo, pero este lo negó en varias ocasiones y nunca se llegó a buen puerto. Impulsado por su familia, Marcelo decidió llevar su caso a la vía judicial en la que se comprobó, luego de dos pruebas de ADN, que es hijo de Eduardo Lapania.

Marcelo Omar Urbano solo quiere justicia para su caso y que su padre biológico pague por todos los daños ocasionados a su familia | FOTO: José Hernández / La Voz

“Dos ADN me dieron 99,7 por ciento que soy hijo de Eduardo Lapania, quien vive en Capital Federal, en el microcentro. Es un empresario muy importante, multimillonario”, agregó. Ahora el albañil preparará una demanda por 100 millones de pesos (US$ 880,000) por los daños a su familia.

En la parte final de la entrevista, Marcelo Omar reveló que no cree que haya cambios en su vida, pero sí lo espera en sus hijos y nietos. “Que tengan las oportunidades que no tuve”, concluyó.