¿Te imaginas despertar de un coma para ver a un músico del que eres fanático parado en tu habitación y que además sea tu terapeuta respiratorio? Eso fue lo que le ocurrió al seguidor de la banda metal Hammelord hace unos años, que recobró la consciencia para ver cómo el bajista Terry Taylor esperaba para asistirlo. Aquel momento quedó inmortalizado en una foto que fue compartida en redes sociales, pero recientemente se hizo viral en Reddit.

La postal de la insólita escena tiene como fecha el 9 de diciembre de 2015, aunque al parecer dataría de un año antes. Si bien se optó por guardar el anonimato del paciente tachando su nombre, la identidad de su otro protagonista era algo difícil de obviar, más aún después que la página de Facebook de The Toys That Made Us de Netflix diera cuenta del caso aprovechando que tuvieron al artista como invitado de uno de sus programas.

“Desperté de un coma de tres días. Un sujeto apareció, me despertó y me dijo: ‘Mason, me llamo Terry y estoy aquí para sacarte tu tubo de respiración’. Mis ojos se abrieron bastante y mis primeras palabras fueron: ‘¡Terry Taylor de Hammerlord!’. Él, mi mamá y mi tía quedaron en shock”, se lee en la descripción de la foto viral del encuentro entre un metalero con uno de sus ídolos de la música.

“Recuerdo que me preguntó si tenía algo de Hammerlord y le dije que solo [el disco] Wolves at War’s End. Unos días después recibí un paquete con bastante mercancía. El resto de la banda vino y me visitó en mi habitación del cuarto piso del hospital donde me encontraba internado”, finalizó su relato el afortunado seguidor de la banda que vio su sueño hecho realidad de la manera más insólita.

Actualmente, Terry Taylor y su esposa Liz tienen una tienda de juguetes llamada 1313 Mockingbird Lane, que es su trabajo a tiempo completo, pero tanto el músico y su pareja ayudan a combatir la crisis sanitaria del Covid-19 ofreciendo su experiencia como profesionales de la salud desde la primera línea de batalla en hospitales de la ciudad de Kansas, Texas.

