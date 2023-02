Verity Jones confesó que, recientemente, se ha convertido en madre, pero también reveló que no tiene relaciones sexuales desde hace 11 años, por lo que su historia no solo se hizo viral, sino también intrigó a millones quienes no dejan de preguntar cómo quedó embarazada si es escogió una vida en celibato, por lo que ella decidió exponer su secreto a todos sus seguidores.

A SWNS, la mujer de 35 años del Reino Unido reveló que lo consiguió inseminándose artificialmente con un kit de esperma de 30 dólares que adquirió en Internet: “funcionó extrañamente bien”.

Nuestra protagonista cuenta que la concepción de su niña se dio en diciembre de 2011 tras obtener un donante voluntario, por lo que la pequeña Holly, hoy de 10 años, nació en setiembre de 2012: “simplemente, sucedió por accidente hace 11 años cuando tenía 24. Un día pensé: ‘¿cuál es el sentido de esto?’... soy pansexual, así que en su mayoría había estado con mujeres, pero también con algunos hombres. Disfrutaba mucho del sexo antes de eso, no era como si no lo tuviera o no me comprometiera con Dios”.

Pero añade: “un día pensé cuál es el punto de esto, tal vez fue una crisis de la mediana edad, pero estaba harta de la diversión sin compromiso”, pero esto no quitó su ilusión de experimentar la maternidad: “tuve un sueño extraño en el que estaba embarazada de un bebé, debe haber sido mi biología diciéndome que me diera prisa, pero no podía ir y tener un bebé con un chico al azar”.

Producto de la inseminación, Jones dio a luz a Holly en setiembre de 2012. (Foto: Verity Jones)

Convirtiéndose en mamá

Ella creó su propio sistema para mantenerse fiel a su decisión: “conseguí un donante de esperma en línea y me inseminé... la gente con mucho dinero va a médicos y cosas, pero yo acabo de firmar unos papeles... él entregó su esperma en una olla de donación y por algún milagro funcionó a la primera”, añadió a SWNS, para también indicar que la donación fue gratuita.

Pero, detalló que no piensa dejar el celibato por un buen tiempo: “cuando me convertí en célibe, pensé que estaba eligiendo no hacerlo solo por entonces, y pensé que una vez que Holly fuera mayor, volvería a hacerlo, pero a medida que pasaba el tiempo odiaba la idea cada vez más, nunca más quiero algo así, soy célibe en todos los sentidos, física y emocionalmente”.

La convicción de ser célibe

Y argumenta su reafirmación en su celibato: “no creo en el amor verdadero después de escuchar tantas historias horribles y prefiero que tenga un solo padre a ser criada por una relación rota. Ser célibe significa que puedo concentrarme en mí misma en lugar de pensar si estoy complaciendo a alguien más o sintiéndome inferior o preocupándome de no ser todo lo que una pareja querría”.

Verity cree que será célibe por el resto de su vida. (Foto: Verity Jones)

Sin embargo, ser célibe en la vida social no ha sido fácil: “si publico sobre eso en Facebook, recibo muchas caras de sorpresa y personas que preguntan: ‘¿cómo pudo pasar eso? ¿solo tienes 35 años y ya has sido célibe durante once?’”, pero ella tiene una respuesta a esto: “la gente puede entender el sexo casual, pero no entienden del todo el aspecto de la relación ni entienden por qué puedo ser feliz. Creen que necesito una pareja para ser feliz”.

¿Dudando del celibato?

Inclusive, su madre la anima a volver a tener relaciones sexuales: “no puedo pensar en nada peor que alguien sentado en mi sofá esperando que haga cosas por ellos. Apenas puedo compartir la cama de mi gato y mucho menos con otra persona”.

Pero, a veces, pensamientos negativos la embargan: “hay momentos en los que me siento triste porque, probablemente, no volveré a tener relaciones sexuales... no es que tenga deseos. No soy asexual ni un robot, soy una mujer y veo a Johnny Depp de la misma manera que cualquier otra persona, pero solo dura un minuto y sigo adelante”, sentenció.