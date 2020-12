Una gran sorpresa se llevó una mujer de Lewisville (Texas, Estados Unidos) al descubrir que en el interior del sofá de segunda mano que compró, había un gato. Sí, no es broma. Ella decidió compartir en Facebook la experiencia que vivió. Esta es su historia viral.

Caylee Gilson había contactado a una mujer para comprarle un mueble usado. Esa persona le indicó que los resortes de la parte inferior del sofá estaban expuestos, pero no le tomó mucha importancia.

“Ya me había dicho que no había forro debajo del sofá porque a su boston terrier le gustaba frotar la parte inferior del sofá”, contó en diálogo con The Dodo, de acuerdo a una nota publicada el 11 de diciembre del presente año.

Al día siguiente, Caylee trabajó desde casa y todo transcurría con normalidad. Sin embargo, esa noche, cuando preparaba la cena, su hijo le dijo que había un gato en la vivienda. En ese momento, ella creyó que se trataba de uno imaginario llamado Ender Dragon.

Pero cuando escuchó que su pug de 3 meses comenzó a ladrar, dejó de hacer sus cosas para averiguar qué era lo que le perturbaba. Al ir a la sala se dio cuenta que efectivamente había un pequeño felino.

“Trabajo desde casa y este gato nunca hizo ningún tipo de sonido durante 24 horas”, contó la mujer en el grupo de Facebook llamado ‘My house, not my cat’, adjuntando varias fotos donde se ve el sofá y al minino en cuestión. Ahí también señaló que después se comunicó con la mujer que le vendió el mueble y resulta que ella había estado “buscando a su bebé por todas partes”. Es así como fue a recogerlo. La historia impactó a miles de usuarios.

