Desde que nació, Emily Hallett presentó en el rostro una mancha por la cual recibió constante acoso durante la etapa escolar. Por eso, su prometido nunca la vio en los años que tuvieron como relación pues se dedicó a esconderla con base de maquillaje. La historia de esta mujer proveniente del Reino Unido se hizo tendencia en redes sociales y medios de comunicación.

Acosó que le cambió la vida

Emily radica en Surrey, Inglaterra, y la marca abarca casi la mitad de su rostro, por lo que pese a sus 33 años confiesa que es muy tímida a causa del bullying que recibió durante muchos años, factor que la hizo convencer que su novio, Adam, jamás tendría que ver la misma.

Emily nació con esta mancha en el rostro. (Foto: Kennedy News and Media)

De hecho, al Daily Mail, confesó que su obsesión por ocultarlo llegó a tal punto que incluso para dormir se aplicaba base, y no solo eso, pues afirma se levanta antes que su pareja, con la cual tiene 5 años, para colocarse la base y luego por las noches tras ducharse.

Hallett aseguró que, tras recibir burlas en tiempos del colegio, sus padres optaron por transferirla a un internado. Sin embargo, los años de burlas la afectan hasta el día de hoy. De hecho, esto también la dañó a nivel sentimental, pues afirmó que cuando sentía que los hombres la miraban, lo hacían por la marca de nacimiento y no por sentir atracción por ella: “Me molestaba cuando era joven. Odiaba la escuela en la que estaba”.

Emily sufrió intenso bullying en su etapa escolar a causa de la mancha. (Foto: Kennedy News and Media)

De hecho, confiesa que no socializó con muchas personas durante este periodo de su vida: “No tenía muchos amigos, solo iba con cualquiera que me siguiera. No quería hablar con la gente porque no sabía lo que pensaban”.

Maquillaje para ocultar la mancha

Por ello, cuando conoció a Adam, decidió usar maquillaje para ocultar este detalle en su rostro: “Mi pareja no me ha visto sin maquillaje. Sabe que está ahí porque aún se puede ver con maquillaje. La odio, creo que es repugnante. Cuando nos conocimos quería que él se sintiera atraído por mí. Le dije que no me gustaba hablar de mi marca de nacimiento y le di reglas firmes al respecto y lo aceptó y no hablamos de eso. No es parte de mí”.

Emily asegura que las burlas y acosos por la mancha la hicieron antisocial y retraída. (Foto: Kennedy News and Media)

De hecho, Emily confiesa que usó maquillaje con sus parejas desde la primera que tuvo a los 18 años, entre otras razones, porque pensó que no encontraría a otra persona que la amara: “Nunca pensé que encontraría a alguien. Me dio más confianza cuando encontré maquillaje porque podía cubrirlo. Lo he escondido desde entones”.

Decidida a quitarse la mancha del rostro

La mujer de 33 años confesó que sus padres la sometieron entre los 6 meses y 14 años a un tratamiento láser para reducir la coloración de la marca, pero también y principalmente, para detener la expansión de esta por su rostro, pero también para que deje de elevarse.

Emily aseguró que se colocó maquillaje desde los 18 años, cuando tuvo su primer enamorado. (Foto: Kennedy News and Media)

Sin embargo, Emily está decidida a sacarse dicho peso de encima de su vida a como de lugar, razón por la cual ha abierto una página en GoFundMe para ayudarse a costear un tratamiento de 8 sesiones para poder curarlo, donde cada uno tiene un valor de 900 dólares, el mismo que no está cubierto en los seguros del Reino Unido por ser considerado un tema “cosmético”.

¿Qué es la marca en la cara que padece Emily Hallett?

La marca de nacimiento en el rostro de Emily se conoce como “manchas de vino de Oporto”, las cuales se originan cuando los vasos sanguíneos, aquellos que son conocidos como “capilares” se dilatan tanto, al punto que la piel se torna rojiza, la misma que se puede expandir hacia diversas zonas, pero también puede elevarse por encima de la piel.