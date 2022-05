Pese a ser la primera potencia del mundo, muchas personas fuera y dentro de los Estados Unidos aseguran que su sistema de salud, en muchos casos, no se caracteriza por velar por el paciente; un ejemplo de esto sería la historia de una mujer a la cual, supuestamente, le habrían cobrado por llorar durante una consulta médica y cuyo relato se hizo tendencia en redes sociales como Twitter.

Un relato de espanto

Camille Johnson, de 25 años, es una personalidad en YouTube quien dio a conocer lo que, afirma, le sucedió a su hermana: “Mi hermana pequeña ha estado luchando mucho últimamente con un problema de salud y, finalmente, pudo ver un médico. Le cobraron 40 dólares por llorar”, reza así el tweet.

Debajo de este texto, podemos ver una imagen en la cual se destaca el desglose de los servicios prestados entre los cuales se incluye “breve comportamiento emocional” y al lado el monto económico que le costó esto.

Tuit de Camille contando el cobro que le hicieron a su hermana por llorar. (Foto: Camille Johnson/Twitter)

En el hilo de la mencionada publicación, Camille detalla que su pariente padece de una “enfermedad rara”, asegurando que se “emocionó porque se siente frustrada e indefensa (…) un desgarro y le cobraron 40 dólares sin explicar por qué está llorando, tratando de ayudar, haciendo cualquier evaluación, cualquier receta, nada”.

Una prueba que no se hizo

Asimismo, detalla que, en dicha consulta, esta persona no se sometió a una evaluación emocional/comportamiento, la cual evalúa la salud mental del paciente, en busca de signos de trastorno por déficit de atención/hiperactividad, depresión, ansiedad, riesgo de suicidio o abuso de sustancias, el mismo que cuesta más que un examen de hemoglobina, según la youtuber.

En declaraciones a The Independent, la influencer aseguró que su hermana no fue evaluada, pese a que el galeno notó las lágrimas, pero no hizo nada al ver este cuadro: “No la evaluaron por depresión u otras enfermedades mentales, ni hablaron sobre su salud mental con ella. Nunca habló con un especialista, no fue derivada a nadie, no le recetaron nada y no hicieron nada para ayudarla con su salud mental”.

Camille detallando el caso de su hermana. (Foto: Camille Johnson/Twitter)

Los informes aseguran que la hermana de Camille cuenta con un seguro médico de parte de su padre, pero la familia está muy indignada con el trato recibido: “Necesitamos un cambio drástico en la industria de la salud y pensé que compartir una historia de la vida real en línea sería una buena manera de abrir la conversación y ayuda a abogar por el cambio. Realmente, espero que este tuit pueda incitar a mejorar nuestro sistema de atención médica y ser una advertencia para el futuro”.

Otras historias de cobros abusivos

De inmediato, y como era de esperarse, la publicación generó un intenso debate en la caja de comentarios de Twitter, entre los cuales destaca el de la usuaria Lauren Cugliotta, quien aseguró que le cobraron 2 mil dólares por “servicios para mujeres”, lo que los médicos aseguran se trata de una prueba de embarazo.

Una mujer aseguró que les cobraron 44 dólares por el “contacto piel con piel” tras el parto: “cuando tiraron a mi nieto sobre su pecho después de que le cortaron el cordón umbilical ¿supongo que la alternativa más barata era dejarlo caer al suelo?”.

Usuarios cuentan experiencias similares en Twitter. (Foto: Camille Johnson/Twitter)

Otro contó: “Una vez, cuando no tenía seguro, aterricé en el hospital debido a mi enfermedad de Crohn. El médico dijo que el especialista en gastroenterología que hacía ronda se detendría a presentarse antes de que me dieran el alta. Me saludó, me dio una tarjeta de presentación y dijo que debería llamar para programar una cita. Más tarde me envió una factura por 250 dólares. Puse su tarjeta comercial en un sobre con la factura y una nota que decía que solo conozco una profesión que cobra por llamadas sociales y no fue muy divertido. Nunca más supe de ellos”.