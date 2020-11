Un niño de 7 años perdió el equilibrio mientras manejaba bicicleta por una calle en Curitiba, Paraná (Brasil) y con el manubrio acabó rayando un auto. Tras ello, el menor escribió una nota para el propietario del vehículo que se volvió viral al ser difundida en Twitter. Aquí te contaremos todos los detalles de esta historia.

MIRA AQUÍ: Un hombre se quita el pantalón en plena calle para dárselo a un indigente que temblaba de frío

HAZ CLIC: Joven con tumor en el rostro agradece a la pandemia por haber encontrado al amor de su vida

El pequeño, identificado como Benício Esmanhoto Hoffman, en dicho papel, pidió disculpas, explicando lo ocurrido. Además, anotó el número de teléfono de su padre para pagar la reparación y luego dejó el mensaje en el parabrisas del carro.

Marcelo Martins, dueño del auto, al encontrar la nota, quedó sorprendido y no dudó en compartirla en su cuenta de Twitter (@cecastilhos). “¿Cómo puedo enojarme con este niño?”, colocó en la descripción de su publicación realizada el 13 de septiembre del presente año.

Gente como ficar bravo com essa criança que bateu no meu carro? pic.twitter.com/hBaIOC0oBM — Cé Gatilhos (@cecastilhos) September 13, 2020

Y es que el menor, lejos de irse del lugar y actuar como si nada hubiera pasado, tuvo un gesto digno de aplaudir: afrontó la situación. “En ese momento pensé: voy a dejar de andar en bicicleta y ya está, mi vida como ciclista se acabó”, dijo el niño en diálogo con G1, un portal de noticias de Globo.

El papá de Benício, Marcel Weiss Hoffmann, señaló que su hijo estaba incómodo y preguntaba si la reparación iba a ser costosa. Sin embargo, al final, el propietario del vehículo, Marcelo Martins, no pidió ningún dinero, según contó el pequeño.

En una entrevista con RPC, el dueño del auto aseguró que lo que hizo el niño fue “un gesto de dulzura, de mucha honestidad. Miré por todas partes, mi auto estaba un poco sucio y ni me di cuenta. Si no fuera por el mensaje, no me habría dado cuenta”.

MÁS SOBRE HISTORIAS VIRALES

VIDEO RECOMENDADO

Joven consiguió trabajo, decidió bailar y su celebración se volvió viral en redes sociales

Joven consiguió trabajo, decidió bailar y su celebración se volvió viral en redes sociales