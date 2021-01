Es algo con lo que más de uno sueña en algún punto de su vida laboral, pero la protagonista de esta historia de Reddit tuvo la oportunidad de hacerlo realidad al dar un paso al costado de un empleo que aborrecía de una forma épica. Se trata del caso de una trabajadora de Target, una conocida cadena de grandes almacenes de Estados Unidos , que le comunicó a su jefa con una peculiar nota escrita de su puño y letra al término de su turno sobre su dimisión, la misma que no estuvo exenta de polémica ya que dividió la opinión de las redes sociales tras hacerse viral .

“¡Hey, Jordan! ¡Solo quería que sepas que no volveré al trabajo mañana ni la próxima semana! ¡Gracias, cariño!”, firmó la misiva de su renuncia la mujer que únicamente se identificó como “M”. “P.D. ¡Nunca entenderé por qué fuiste tan ruda conmigo!”, agregó al final de la misma, dibujando una carita sonriente. La foto viral de la nota fue subida por ella misma a Reddit , donde recibió reacciones mixtas de parte de su extensa comunidad de usuarios, quienes no estaban seguros si debían o no celebrar el modo de despedirse de la empresa en la que laboraba.

Varios no dudaron en expresarle su apoyo a la protagonista de la historia, diciéndole que le iría mejor en otro empleo. “La mejor decisión que pudiste haber tomado”, “No puedo dejar de reír por tu forma tan educada de escribir. ¡Bien por ti!”, fueron algunos de los comentarios a favor que recibió la mujer; sin embargo, otros advirtieron que no fue una buena idea la de “quemar puentes” con un centro de labores al renunciar sin dar un aviso previo sobre una eventual salida y que no era justo para los compañeros de trabajo que debían continuar sin ella.

“Quizá no importe mucho en un lugar tan grande como Target, pero yo hubiera presentado un preaviso de dos semanas al jefe que detesto para hacérselo más fácil para los colegas con los que no llevo ni bien ni mal… Me enfadaría mucho si en mi actual trabajo (que no es en un Target) descubriera en el último minuto que tengo que hacerme cargo de la carga laboral de alguien más de esa forma”, precisó otro usuario, que fue respaldado por otro que le advirtió que se percatará que esta no era la forma correcta de cortar lazos ni de dejar un empleo.

En lo que sí concluyó más de uno es que el mundo es un pañuelo y que uno siempre debe optar por el camino de la diplomacia. “Uno nunca sabrá la situación en la que se encontrará en el futuro-o dónde podrías encontrarnos a alguien de nuevo en la vida”, aconsejó un usuario de Reddit . Lo curioso es que, sin saber si se trataba de una broma o no, alguien dijo que la publicación lo inspiró a renunciar a su empleo y preguntó si debía comunicarle su decisión con una carta parecida o conversando por teléfono con su supervisor, informó news.com.au.