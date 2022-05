Un taxista argentino encontró una manera original de ayudar a su hija a buscar trabajo en estos tiempos. ¿De qué manera? Pegó su curriculum vitae en la parte posterior de uno de los asientos y esto no pasó desapercibido por una pasajera, quien lo difundió en LinkedIn y tuvo gran eco en su país. La historia se volvió viral en las redes sociales.

MIRA TAMBIÉN | La increíble historia de un ladrón que cortó el césped de una casa antes de robarse la podadora

Tiene ganado el cielo

Su nombre es Mia Raffaella y es una ciudadana argentina que tomó un taxi por aplicativo para llegar más rápido a su destino. Lo que encontró en el vehículo la dejó en shock y a la vez la conmovió por la historia que hay detrás de ello.

Como se precisó líneas más arriba, el padre pegó el CV de su hija para ayudarla a buscar trabajo a fin que algún pasajero difunda el mensaje. Y esto un día ocurrió. Raffaella lo publicó en su cuenta de LinkedIn y en cuestión de horas se viralizó.

“Hoy me subí a un taxi y me encontré con esto: un padre tratando de ayudar a su hija. Por cosas como estas los argentinos seguimos saliendo adelante”, decía en la publicación. En la foto se puede apreciar su edad, cuántas materias aprobó, entre otros detalles.

El nombre de la hija del taxista corresponde a Nazarena Ledesma, quien tiene 23 años y estudió abogacía en la Universidad Nacional de la Matanza. La joven aprobó 39 de 40 materias. Todo esto acompañado de su correo electrónico y número de teléfono para que la puedan contactar.

Nazarena la contactó

Tras el gran alcance que tuvo en medios locales y portales internacionales, Mia Raffaella reveló que Nazarena la contactó para agradecerle por el gesto que tuvo ella. Esto ocurrió a los días después del posteo original.

“Hola Mia, ¿cómo estás? Soy Nazarena, la chica del cartel del taxi que compartiste hace unos días. No quería dejar de agradecerte el hecho de que te hayas tomado el tiempo de sacarle foto y publicarlo. Me ayudó muchísimo, me hablaron varias personas y tengo un par de entrevistas pactadas”, decía en el mensaje.

Dicha acción fue elogiada por miles de usuarios, quienes le desearon lo mejor por ayudar a una joven a conseguir trabajo en Argentina. La historia se volvió viral en redes sociales.