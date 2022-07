Reddit se ha vuelto uno de los lugares favoritos por millones de personas para contar historias, tal y como fue la que protagoniza un padre de los Estados Unidos quien confesó que pidió ayuda a su hijo mayor para que funja de niñera con sus hermanos, pero esto le valió durísimas críticas de los usuarios de esta red social, pese a que el hombre aseguro que el muchacho se siente alegre de hacer esto.

¿La niñera ideal?

Y es que muchos padres recurren a otras personas para que cuiden de sus hijos mientras estos no se encuentran en casa, pero también valoran que los más chicos de la casa se sientan cómodos al lado de estos; por eso, nuestro protagonista pidió a su hijo mayor que cancele sus planes con sus amigos para que se quede cuidando a sus hermanos.

El sujeto pensó que era un trato justo al que llegó con el muchacho de 17 años, pero su exesposa pensó lo contrario, cuestionando su manera de “criar” al muchacho. Ante esto, es que decide acudir a Reddit, específicamente, al foro “Am I The AssHole?” (“¿soy yo el idiota?” En castellano) buscando consejo de la comunidad.

El padre aseguró que necesitaba ayuda con sus hijos menores porque su esposa se encuentra en el hospital. (Foto: hogarmania.com)

¿Qué sucedió?

Con esto, nos enteramos que el joven es hijo de su primer matrimonio (el resto de niños proviene del segundo, es decir, uno de 7 y dos gemelas de 2 años): “Mi esposa esta, actualmente, en el hospital y estoy trabajando cuatro horas en la oficina y el resto desde casa. La semana pasada mi esposa fue al hospital y mi hijo se quedó en casa de mi ex esa semana, así que conseguí una niñera para los niños durante 4 horas diarias que tengo que trabajar en la oficina”, pero lo de la niñera no resultó, tan solo duró un día pues no supo lidiar con el menor que padece autismo.

Ante esto, vio como opción al mayor: “Él mira mucho a sus hermanos cuando está en nuestra casa, además le gusta y los niños lo adoran (…) Llamé a mi hijo la semana pasada y le pedí que viniera a cuidar a los niños durante los tres días restantes de la semana, luego obtendría un permiso y me quedaría en casa. Me dijo que ya tenía planes de ir a la playa con sus amigos y hacer un viaje por la carretera con ellos”.

Pero, el padre no se amilanó con esto y le planteó una oferta al aún adolescente: “Le dije que, si podía venir esas cuatro horas durante tres días, le pagaría 100 dólares la hora en lugar de las 50 habituales y si podía reprogramar sus planes para la próxima semana le daría más dinero para gastar en sus vacaciones. Estuvo de acuerdo y estaba muy contento con nuestro trato”.

El hombre confesó que su hijo mayor disfruta cuidando a sus hermanos menores. (Foto: hogarmania.com)

Madre furiosa

Pero, hubo alguien quien no estuvo de acuerdo con este pacto: “Su madre me llamó más tarde, estaba furiosa, diciendo que estoy criando mal a nuestro hijo, que debería dejarlo tener una vida y que no es su culpa que tenga más hijos a los que no puedo manejar”.

Usuarios apoyan al padre

Una vez que la publicación se hizo viral en la comunidad de Reddit, el padre recibió bastante apoyo de los internautas: “Si estás dispuesto a pagar y él y sus amigos pueden esperar unos días para hacer su viaje, entonces está bien. Sería diferente si lo obligaras a cuidar niños con el mismo pago o sin él”, “el hijo estuvo de acuerdo, así que no entiendo cuál es el problema. Ofreció un gran incentivo y su hijo lo tomó”, “esta es una oportunidad de trabajo para el hijo, no un trabajo forzado; simplemente, sucede que el trabajo involucra a su familia. Tiene 17 años y puede tomar sus propias decisiones”.