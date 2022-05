¿Cómo reaccionarías si al terminar el trabajo por el que pagaste, la persona que lo realizó se burla en tu cara? Pues eso le pasó a una mujer luego que el tatuador -al que le pagó por realizar un tatuaje retrato de su- le comentó que el rostro se parecía más al de Rod Stewart que al de la difunta señora.

Durante las últimas horas, la joven que solo quería llevar a su abuela impregnada en su piel se volvió viral tras lo sucedido. Sarah Jackson es el nombre de la protagonista de esta historia y quien solamente quería rendirle un homenaje a su abuela Thelma Jackson, pero nunca se imaginó del terrible error que iba a cometer el tatuador.

A través de Facebook, la joven compartió la fotografía original de su abuela, en la que se le nota a la mujer una expresión de alegría. Y al lado de la misma, se aprecia el tatuaje de 22 centímetros de largo y 13 centímetros de ancho con el cabello gris de Thlema y teñido de rojo, y portando anteojos.

La abuela de Sarah Jackson fue comparada con el cantante británico Rod Stewart. | Foto: Sarah Jackson

Repercusión en redes sociales

Rápidamente la foto se hizo viral y los distintos usuarios de redes sociales calificaron al tatuaje de Sarah como “absolutamente horrible” y que realmente se parece a Rod Stewart. Para tratar de calmar a los internautas, Sarah aseguró que su abuela odiaba los tatuajes y que posiblemente se habría “vuelto loca” si estuviera viva.

“Es una foto que significa mucho para mí y estaba en su tarjeta de funeral”, contó a al medio británico Metro. Añadió que estaba muy entusiasmada de tener ese recuerdo tatuado en su piel, sin embargo ahora solo tiene el corazón roto. “Sus labios, su barbilla, sus ojos, todos se ven mal. Ni siquiera tiene un ojo en el lado izquierdo y tenía el pelo blanco, no el pelo negro”, añadió.

Así luce el tatuaje en el brazo de Sarah Jackson. Ella está decepcionada con el resultado y lo compartió en redes sociales. | Foto: Sarah Jackson

“Cuando lo miras hacia abajo, se ve completamente diferente. Solo me di cuentas unas cinco semanas después de lo malo que era. Cuando se lo mostré a una amiga, ella dijo que su tatuador contó que nunca había visto al tan impactante en su vida. Fue entonces cuando me di cuenta y comencé a llorar”, dijo Sarah Jackson sobre el tatuaje de su abuela que se parece más al cantante británico Rod Stewart.

¿Quién es Rod Stewart?

Roderick David “Rod” Stewart, nació en Londres el 10 de enero de 1945. Es un músico, compositor y productor británico de rock, conocido mundialmente por haber sido vocalista en las bandas The Jeff Beck Group y Faces, como también por su exitosa y extensa carrera como solista.

Con su distinguida voz rasposa inició su carrera como músico callejero para luego participar en The Dimensions y en el supergrupo The Steampacket durante los primeros años de la década de los sesenta. Sin embargo alcanzó el éxito después de ingresar a The Jeff Beck Group, donde solo participó en sus dos primeros álbumes, y luego en Faces hasta 1975 cuando la agrupación inglesa se separó.

Paralelo a su trabajo en Faces inició su carrera en solitario con el disco An Old Raincoat Won’t Ever Let You Down, que logró más atención en las listas musicales que los mismos álbumes del grupo británico. Tras la separación de Faces se centró en su carrera a tiempo completo, que continuó logrando éxito y ventas millonarias durante los años posteriores e incluso hasta el día de hoy.