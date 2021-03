Pericles es un simpático periquito que llegó a la vida de Javier Martín hace un año. Precisamente, su ahora amo es quien decidió contar la historia de cómo el animal terminó ‘adueñándose’ de su casa en Madrid, España. Su relato se volvió viral en Twitter y en otras redes sociales.

A través de su cuenta personal de Twitter (@txaverius), exactamente el 23 de marzo del presente año, Javier contó en un hilo que durante el confinamiento por COVID-19 en 2020, se animó a colocar comida para periquitos en la ventana de su vivienda. Aquel entonces, las palomas de su barrio comenzaron a pelearse por las semillas, pero luego se detuvieron sorpresivamente porque había aparecido un ave que las asustaba. “Era Pericles”, sostuvo.

Según explicó, él lo dejó tranquilo para que pudiera comer. Como sabía que era muy probable que falleciera por estar solo en el mundo, aprovechó la primera oportunidad que tuvo para atraparlo. “Resultó fácil y solo me costó un buen picotazo. En casa no tenía ningún tipo de jaula. Así que cerré las ventanas y dejé a Pericles sobre la mesa con algo de comida. Contaba con que podía morirse de simple estrés en un rato, pero se fue animando y empezó a comer”, manifestó Javier.

Un día después, el periquito empezó a tomar el control de la casa. De acuerdo a Javier, el animal no tenía jaula y tampoco él podía ir a comprarla ni pedirla online. “Me resigné a cerrar las ventanas y que Pericles se acomodase. Tras probar mi ordenador, se decidió por la puerta, la lámpara y la tele”, dijo. “Pronto me dejó muy claro que él no estaba confinado conmigo, sino que era yo el que estaba confinado con él. No opuse resistencia, pero busqué tapones para los oídos”, agregó.

Aunque indicó después que en un principio no quería tener animales en su vivienda, al cabo de un tiempo, decidió adoptar a Pericles. Cuando pasó el confinamiento y llegó la nueva normalidad, fue momento de que ambos se mudaran de casa. “Le compré la jaula más grande que pude a Pericles y nos despedimos del barrio, del plátano, de las palomas, del colirrojo y de los mirlos”, señaló Javier.

Ya estando en la nueva casa, él decidió que ya era hora de que Pericles estuviera acompañado de alguien de su misma especie. Es así como llegó Aspasia. Aunque en un inicio no se llevaron muy bien que digamos, luego la situación cambió. Ya llevan tres meses juntos y todo normal. “Pericles y Aspasia se tienen el uno al otro y se llevan bien”, sostuvo el hombre. Su relato, como se volvió viral en Twitter, no tardó en llegar a otras redes sociales.

