Una triste historia se ha vuelto viral en las redes sociales. Jane Harper se encontraba caminando muy cerca del río Tren, en la zona de Nottinghamshire ( Reino Unido ) cuando notó que algo extraño se movía en el agua. Solo le bastaron segundos para darse cuenta que era la cabeza de un perro que se movía con desesperación, tratando de escapar.

La mujer no dudó en arriesgar su vida y sumergirse al agua helada para rescatar al can. Cuando lo tuvo cerca tiró de él, pero notó que era extremadamente pesado, fue en ese momento que descubrió que la mascota había sido atado a una enorme piedra. Evidenciando así el cruel intento de asesinato que quisieron cometer hacia la perrita.

“El agua estaba tan turbia que no pude sacarla. Vi una correa envuelta alrededor de su pierna y una línea azul que conducía a algo sumergido. Puse mi brazo debajo de ella y traté de levantarla”, contó Jane a los distintos medios británicos. “Me imagino que literalmente luchó por sacar la cabeza del agua y logró apoyarla en un escalón. ¿Cómo pudo alguien hacerle esto? No sé cuánto tiempo había estado en el agua, pero no creo que pudiera haber sobrevivido mucho más. Fue tan cruel”, añadió.

La mujer se dio cuenta del can y no dudó en ayudarla. |Foto: Notts Police

Jane denunció el hecho ante las autoridades y pudo conocer que el can era una pastor belga de nombre Bella, tenía 10 años y llevaba un microchip incorporado. Tras rescatarla, llevó a la mascota a un veterinario local y luego a un refugio de animales para continuar con su recuperación y pueda tener una vida tranquila.

Tras volverse viral la increíble acción de Jane, las redes sociales empezaron a difundir los datos de la pareja que había intentado asesinar a Bella. La policía realizó una investigación y llegó hasta el domicilio de Charlene Latham, de 31 años, de Newark y su novio Leigh Johnson.

Ambos fueron acusados bajo la Ley de Bienestar Animal de 2006 por intentar ahogar a Bella. Los problemas que ocasionó el inicio de la pandemia, la justicia británica postergó su caso por varias ocasiones. Finalmente ambos tuvieron que presentarse el 23 de noviembre ante el Tribunal de Magistrados de Nottinhghamshire para narrar los hechos ocurridos el 6 de enero pasado.

Bella ahora se recupera de sus heridas físicas y psicológicas. Mientras que sus antiguos dueños serán juzgados el próximo marzo de 2021.|Foto: Notts Police

En dicha audiencia Charlene Latham admitió haber intentado ahogar a Bella, pero su pareja, Leigh Johnson negó los cargos. Ambos fueron liberados bajo fianza y tendrán que regresar el 8 de marzo de 2021 para ser juzgados por sus actos. “Afortunadamente, se dice que Bella está bien y está en muy buenas manos. La crueldad hacia los animales es totalmente inaceptable y siempre apoyaremos a nuestros colegas de la RSPCA en todo lo que podamos investigar, manifestó Rob Griffin, jefe de la Policía de Nottinghamshire.

