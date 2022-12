Un adorable perrito llamado El Palomo guió a unos policías a través de caminos, colinas y acantilados hasta su amo de 84 años, Gregorio Romero. El hombre se había extraviado hacía una semana cuando desplegaron unos canes rescatistas. Ellos no tuvieron éxito, pero el fiel amigo del octogenario logró lo que nadie más pudo. La singular historia es viral en las redes sociales.

El animal encontró al hombre aproximadamente a 3 kilómetros de su casa, desorientado y sin poder encontrar el camino de vuelta a casa. Una persona grabó partes del rescate y ahí se puede apreciar cómo El Palomo muy contento lleva de vuelta a Gregorio hasta su hogar.

Espero el regreso de su amo

El perrito de dos años de edad guió a los oficiales por el desierto Sonora, en Moctezuma, México. Luego el tierno can esperó dos días completos a su dueño Gregorio fuera de la habitación en donde lo hospitalizaron para que recibiera tratamiento médico urgente.

En un inicio su familia no se preocupó cuando no encontraban al hombre, pues según cuentan es común que fuera a visitar pueblos aledaños sin avisarle a nadie. Sin embargo, luego de cuatro días sin saber nada de él su familia lo reportó como desaparecido. Fue entonces que empezó la búsqueda.

El Palomo esperó al regreso de su dueño. (Foto: Zona Cero Penínsular | Facebook)

Transcurrió una semana y la policía no podía dar con el paradero de Gregorio, ya no sabían dónde más buscar. En eso se les ocurrió pedirle ayuda a El Palomo, quien no los decepcionó. Apenas volvió a su hogar llevaron al octogenario al hospital, donde le diagnosticaron deshidratación y desnutrición.

Al respecto de la situación la oficina del fiscal dijo: “El amor incondicional de su mascota le permitió a Don Goyo reunirse con su familia, porque fue El Palomo quien guió a las autoridades hasta donde estaba el hombre”.

