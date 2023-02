La familia es sinónimo de unión, pero muchas veces esto no se cumple y los conflictos como los distanciamientos son el pan de cada día, tal y como sucedió con una adolescente de los Estados Unidos cuya historia dividió a miles en Reddit ¿por qué? Pues asegura que no siente afinidad por su media hermana y no solo eso, pues se lo dijo en su cara, asegurándole que nunca serán una familia de verdad.

Nuestra protagonista se identifica con el usuario u/GirlUnderBoat, confiesa tener 15 años y que nació después que su mamá tuviera un amorío con otro hombre, pero fue perdonada por su esposo quien la crio como si fuera su propia hija, mientras que su padre biológico estaba con una persona que, curiosamente, también estaba embarazada, pero terminó enterándose del engaño y lo dejó.

Ella continúa y nos dice que sus padres le contaron la verdad, la cual también llegó a oídos de Jane, su media hermana, pero no mostró interés en ello, pero hace unas semanas se mudó a la misma escuela que ella.

Al enterarse la verdad de su origen, la muchacha se ha distanciado de su media hermana como del hombre que la crio desde que nació. (Foto: Pexels)

Rompiendo el corazón de Jane

“No dejaba de pedirme que fuera, me decía que ‘nuestro papá’ no dejaba de hablar de mí, que podíamos hacer todas las cosas que hacen las hermanas y tantas otras tontas. La defraudé lentamente cada vez”, dijo en el popular foto “Am I The Asshole?” (’¿soy yo el idiota?”).

Pero, las cosas cambiaron cuando fueron suspendidas tras tener una fuerte discusión: “su papá envió a su primo a buscarla para una cita con el dentista y lo envió en un Porsche. Me pidió que fuera con ella porque ‘será bueno a mi hermana allí conmigo’. No quiero que la gente sepa que es mi hermana. Entonces, me enojé y le dije que se jodiera y que dejara de pensar en nosotros como eso. Por supuesto, ella lloró y ahora estoy suspendida y describiendo esto desde casa... el subdirector dijo que es porque la hice llorar en la escuela antes de que tuviera que visitar al dentista, así que hice que una licencia estresante fuera aún peor para ella”.

“Tus comentarios son horribles”

De inmediato, el post se hizo viral y, de inmediato, causó gran revuelo en los comentarios: “ambas son jóvenes y se encuentran en una situación muy complicada. Puedo entender totalmente por qué no sienten la necesidad de conocer a alguien que no conocen”, “santo cielo, tus comentarios son horribles. No te preocupes, ella no querrá tener una relación contigo pronto. Tu comportamiento es asqueroso”, “está muy equivocada, pero los chicos de secundaria no siempre manejan bien cosas como esta. Está usando sus palabras y cortésmente diciendo que no”, “tiene 15 años. Teniendo en cuenta sus circunstancias, ser amable con Jane las primeras 100 veces y luego romperla una vez no la convierte en una persona horrible. Ambas han sido decepcionadas por malos padres”, “ella dijo repetidamente que la defraudó amablemente, pero Jane sigue insistiendo en hacer de esta no relación una relación”.