Una loca historia de Twitter se convirtió viral en redes sociales. Se trata de la anécdota del usuario identificado como @Renzo_Alessio1. El joven de Argentina se olvidó de avisarle a sus padres que se iba a dormir y su familia lo creyó muerto. Sin embargo, el muchacho estaba durmiendo profundamente en su habitación.

Mediante su cuenta, Renzo armó un extenso hilo para compartir una curiosa experiencia. Según escribió, “no puede ser que me acuerde todos los días de cuando la policía me rompió la puerta para ver si estaba vivo, entraron a mi departamento y yo estaba durmiendo. Lo peor es que me hice el malo y digo, ‘¿que hacen acá?’ y el policía comunica a la comisaria el individuo está con vida”.

El motivo por el cual pensaron que estaba muerto

En pocas horas, el tuit de @Renzo_Alessio1 se hizo tendencia y desató numerosos comentarios. Por ello, el también jugador de rugby del Jockey Club de Villa María decidió continuar con su relato y explicó cómo inició la singular anécdota.

no puede ser que me acuerde todos los dias de cuando la policia me rompio la puerta para ver si estaba vivo, entraron a mi departamento y yo estaba DURMIENDO. Lo peor es que me hice el malo y digo, que hacen acaa? y el policia comunica a la comisaria EL INDIVIUO ESTA CON VIDAAAA. — bumbula (@Renzo_Alessio1) April 5, 2022

“Resulta que me voy a vivir a Córdoba para estudiar, el segundo día de vida en CBA le digo a mi mamá ‘mañana llámame temprano, tipo 8, porque me junto a desayunar con los chicos, yo ahora me voy a dormir (eran la 1 am)’ resulta que se me ocurre sentarme a repasar”, indicó el argentino.

Cuando se sentó “a repasar”, el estudiante percató que “ya eran las 5 de la mañana” y que para ese momento nunca le avisó a su madre “que me acosté a esa hora”. Pasaron las horas y la señora llamó a las 8 de la mañana, pero @Renzo_Alessio1 no le contestó.

Ante esta situación, la familia se comunicó con un vecino “para que me toque la puerta”. “Me tocaban el timbre, la puerta y yo no contestaba”, precisó el muchacho. Frente a la desesperación, la mamá de Renzo “le dice que abra la puerta”. No obstante, “al momento de abrir la puerta el cerrajero dice que se tiene que presentar con la policía”, según señaló el protagonista.

a un vecino que me toque la puerta, me tocaban timbre, la puerta y yo no contestaba (me tocaban de tal forma que se entero todo el piso de que me estaban llamando a mi) el vecino habla con mi vieja y mi mama le dice que por favor abran la puerta. + — bumbula (@Renzo_Alessio1) April 5, 2022

Qué pasó al final

De acuerdo al relato del joven, “se hace una especie de denuncia a la policía para que me pueda abrir la puerta (a todo esto mi familia me había dado por muerto, lloraban)”. Minutos después, las autoridades entraron al domicilio y se dieron cuenta que el deportista no se encontraba sin vida.

“Cuando entran a mi cuarto con 3 testigos, yo estaba durmiendo. ‘¿Qué hacen acá?’, les pregunté, y antes de responderme el policía comunica ‘el individuo está con vida en el domicilio’ “, detalló Renzo.

En ese sentido, el muchacho especificó que “cuando agarro el celular después de eso tenía 124 llamadas perdidas y eran las 12 am, se va la policía y llega mi familia. Fue la mejor anécdota de mis tres meses viviendo solo. Moraleja: no me den por muerto”.

AGARRO EL CELULAR DSP DE ESO Y TENIA 124 llamadas perdidas y ERAN LAS 12 am, se va la policia y llega mi familiaaaa, FUE LA MEJOR ANÉCDOTA DE MIS 3 meses viviendo solo. moraleja: no me den por muerto. — bumbula (@Renzo_Alessio1) April 5, 2022

La historia detrás del hilo viral

En diálogo con Todo Noticias, Renzo sostuvo que dicho incidente ocurrió el pasado 1 de febrero. “Mis hermanas me decían que lo cuente porque es increíble. Ese día, cuando logré comunicarme con mi familia, me dijeron que estaban viniendo al departamento. Mis papás (Silvia y Ricardo) llegaron muy asustados”, agregó.

Asimismo, el joven manifestó que en esos meses “estaba haciendo el ingreso estudiar Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba, pero no pude entrar” y regresó a la ciudad de Villa María.