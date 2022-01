Recientemente, se ha dado a conocer la historia de una serie de restaurantes de Nueva Jersey, Estados Unidos, quienes presionan a sus trabajadores a obtener reseñas positivas de “5 estrellas” con la amenaza de perder sus puestos de trabajo. Este relato llegó a diversas redes sociales donde provocó la indignación de miles de usuarios tras convertirse en tendencia.

Todo sucedió cuando se hicieron virales fotos de esto evidenciando el controversial modus operandi de Tio Taco, Tequila Bar, Tommy’s Tavern and Tap, quienes fueron expuestos en la red una vez que se filtrara en Reddit un memorándum muy amenazante hacia los empleados de estos establecimientos que son propiedad de Triple T Hospitality Group.

La publicación rezaba lo siguiente: “Se requiere que cada empleado de servicio de FOH (se refiere a empleos como el de mesero o anfitriona) obtenga un mínimo de 5 reseñas de Google por mes para permanecer como empleado en la ubicación de Edison a partir de febrero de 2022″.

Comunicado publicado en Reddit. (Foto: Reddit)

“La revisión debe incluir su nombre y cinco estrellas para que cuente”, así como asegurar que habrá sorteos para los trabajadores que obtengan mayor cantidad de calificaciones.

Tras hacerse viral este oficio, a The Post, la directora de Tio Taco, Danielle Smith, aseguró que se han retractado de esta política, pero también reveló que despidieron a la persona que hizo público este documento: “Nos aseguramos de que no se cumpliera en el lugar y que no fuera 100 por ciento política de la empresa”.

Asimismo, Thomas Bonfiglio, CEO de Triple T, también afirmó que esta no es una política que van a aplicar: “En el negocio de los restaurantes no estamos despidiendo a nadie, todavía estamos tratando de contratar gente. Entonces, pensar que despediremos a la gente por esto es una tontería”, explicó a NJ Advance Media.

Los restaurantes están ubicados en Nueva Jersey. (Foto: Tio Taco/Instagram)

Bonfiglio también ha recalcado estar muy consternado con la airada reacción de los usuarios de las redes sociales, cuyos restaurantes del grupo empresarial al que pertenecen son duramente señaladas: “Da miedo leer. Tienes a 2 mil personas gritando ‘quémenlas y mueran’, ‘vamos a sacarlos del negocio’”.

Asimismo, reveló que han contratado a un equipo para neutralizar las críticas que circulaban desde el último fin de semana: “No es suficiente que tengamos una pandemia, no es suficiente que tengamos escasez de mano de obra, no es suficiente que tengamos inflación de alimento, no es suficiente que la gente esté insegura yendo a restaurantes”, agregó.

Finalmente, admitió que su grupo sí revisa las reseñas que se hacen online, pero que no la usan para mantener o despedir a un trabajador: “Sería una política imposible (…) Tendría que despedir a todo el equipo”.