Kaitlin Brooks tiene 22 años y, pese a su edad, y a asegurar que tomó píldoras anticonceptivas, salió embarazada de gemelos en dos ocasiones, por lo que considera como un “milagro” su caso pues era muy rigurosa con el control de la natalidad, razón por la cual su historia se hizo tendencia en diversas redes sociales.

Sorpresa por partida doble

Nuestra protagonista es oriunda de Arkansas, Estados Unidos, y se enteró en marzo de 2019 que esperaba gemelos, pero un año después, cuando el primer cumpleaños de sus hijos Denver y Dayton, se enteró que esperaba gemelos por segunda vez, pese a que, nuevamente, estaba controlando su fertilidad con pastillas.

En declaraciones a Kennedy News, Kaitlin confesó: “tuve dos juegos gemelos a la edad de 21. Tuve mi primer juego a los 19, el segundo a los 21. Mi médico me dijo que cada vez que quede embarazada serán gemelos porque caen dos óvulos cada vez”.

A los 19 años se enteró que tendría gemelos pese a tener cuidados en el control de la natalidad. (Foto: Kennedy News)

Pero añade: “Siento que lo que sucedió es un milagro porque durante mucho tiempo no pensé que podría quedar embarazada. Saber que si vuelvo a quedar embarazada volveré a tener múltiples da miedo porque no veo cómo podría hacer otra serie”.

Madre sustituta

Ante esta revelación, la joven de 22 años considera seriamente ligarse las trompas en el futuro, pues asegura que el control de natalidad poco o nada hizo en su caso. Sin embargo, también contempla otras opciones como ser madre sustituta para mujeres que no pueden tener hijos por cuenta propia.

“Hay muchas mamás que no pueden serlo. He investigado eso un poco porque sería increíble. No planeo tener más hijos propios. Estoy feliz con los cuatro que tengo”, dijo a Kennedy News.

Un año después de su primer embarazo, se enteró que volvería a tener gemelo. (Foto: Kennedy News)

No es la primera en dar a luz gemelos en su familia

Pero, ella no es la primera en su familia, pues reveló que las hermanas de su bisabuela tuvieron mellizos y hasta trillizos, pero que jamás pensó que a ella le tocaría seguir este patrón familiar: “fue una sorpresa otra vez y otro shock para mí. Definitivamente, no pensé que eran gemelos otra vez. Descubrí que estaba embarazada un poco antes, cuando tenía tres semanas y descubrí que eran gemelos a las seis semanas”.

Pero, recuerda que familiares como su madre pensaron que les estaba gastando una broma pesada: “fue muy divertido porque mi mamá pensó que le estaba mintiendo acerca de tener gemelos nuevamente. Estaba tomando control de la natalidad de la píldora cuando quedé embarazada de los bebés (Pierce y Piper)”.

Pero, la bendición de sus embarazos vino acompañada de algunos problemas, como la preeclampsia posparto con los primeros gemelos, tras lo cual se mantuvo en el hospital una semana después del nacimiento; mientras que, en la segunda camada, Piper decidió meter su cabeza cuando ya estaba saliendo.