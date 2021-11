Para muchas personas, la infidelidad provoca reacciones furibundas que, en no pocos casos, han terminado en tragedias. Pero, siempre hay excepciones, como sucedió con un hombre del Reino Unido quien descubrió a su pareja con otro hombre, pero, en vez de montar un pleito, decidió dejarle una nota al amante de turno de su mujer. La historia no tardó mucho para saltar a los medios de comunicación y redes sociales convirtiéndose en tendencia.

De hecho, este evento se hizo conocido gracias a la persona engañada, quien compartió su relato en las plataformas virtuales de la siguiente manera: “Llegué a casa y mi pareja (estaba) en la cama con otra persona. ¿Creen que he dado el tono correcto?”, inicia así la publicación.

El sujeto continúa su historia exponiendo el contenido de la nota que dejó al amante de su mujer: “Hola, Solo quería hacerte saber que te estás acostando con alguien que está casada y no estamos en una relación abierta, así que no deberías estar haciendo cosas sucias con ella”.

Esta la carta que el hombre publicó en las redes sociales. (Foto: Mirror)

Inclusive, utilizó un poco de ironía con esta persona que, aparentemente, no conoce y mantiene relaciones sexuales con su esposa: “Sé que la situación puede hacerla sentir sola, así que no me importa que vengas a tomar una cerveza de vez en cuando mientras estoy fuera, pero, en el futuro, podrías avisarme para que pueda mover mi auto para puedas estacionar el tuyo”.

Sobre el final de la nota, se despide con un cordial o irónico “saludos”. Tras publicar su historia, le valió miles de likes, compartidos e, incluso, medios del Reino Unido hicieron eco de esta particular infidelidad.