Ella vive en Lancaster (Reino Unido) y él en Michigan (Estados Unidos). Esta es la historia de Ayse Reeves y Darrin Martin. Ambos nunca se conocieron en persona, pero decidieron casarse vía Zoom. Todo acabó cuando la mujer, semanas después de la boda virtual, descubrió la infidelidad de quien creía que era el amor de su vida.

Según informó The Sun, Ayse, de 26 años, se enamoró perdidamente de Darrin, de 24, después de que ambos entablaran una amistad en línea durante el confinamiento por COVID-19. Para ser exactos, se convirtieron en pareja en noviembre de 2020.

¿Cuándo Darrin le propuso matrimonio a Ayse?

Hacían videollamadas para sentirse más cerca. Incluso Ayse tenía un juguete de peluche con la imagen de Darrin para que pudieran “estar juntos”. Fue en mayo de 2021 cuando el hombre sugirió “una noche de cita especial”. Es ahí donde él le propuso matrimonio y ella aceptó.

Debido a las restricciones por COVID-19, no pudieron verse en persona para la boda. Es por eso que tuvieron una ceremonia legal oficiada en Utah. “Mis amigos y familiares sintieron que el matrimonio fue apresurado y que deberíamos haber esperado”, contó en diálogo con la citada fuente.

Solo unas semanas después de haber dicho “sí, acepto”, Ayse descubrió la infidelidad de Darrin, por lo que ahora ella está tratando de terminar el matrimonio. “No fue el final de cuento de hadas que esperaba”, aseveró.

“Sospeché por primera vez que Darrin podría estar viendo a alguien más el año pasado. Sentí que algo andaba mal, y cada vez que le preguntaba, él negaba que algo estuviera pasando”, agregó. “Entonces me di cuenta de una ex novia a la que había llamado Liz. Y, después de que me puse en contacto con ella, me envió un mensaje en Facebook diciendo: ‘Sí, me acuesto con tu esposo y estamos juntos’”, recalcó.

Ayse, de acuerdo a The Sun, ha solicitado una anulación “citando la no consumación” como motivo para la terminación del matrimonio. Pero como ella está en Reino Unido y él en Estados Unidos, la documentación final está tardando semanas en llegar.

Ayse ahora prefiere estar soltera por un tiempo

A raíz de la experiencia que le ha tocado vivir, la mujer no desea tener citas, por el momento. “Simplemente no me siento lista. Quiero tomarme un tiempo para procesar lo que pasó. Realmente me afectó y cómo confío en la gente. Solo quiero disfrutar de estar sola”, manifestó.

Por otro lado, Darrin, en diálogo con la citada fuente, dijo: “Me entristece ver que termine, pero con la distancia fue demasiado difícil y pasó factura. Me alegro de que sigamos siendo amigos y espero que ella esté feliz y que le vaya bien. Me volví a conectar con mi primer amor y reavivé las cosas, así que pensé que sería más fácil para los dos de esta manera”. La historia de amor que no tuvo el final feliz esperado ha causado revuelo en varias redes sociales.