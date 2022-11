No tiene suerte en el amor. Kursat Yildirim, de Dortmund, Alemania, es un hombre que ganó 9.927.511 euros jugando a la lotería. Ahora le sobra el dinero, pero aún le falta compañía. Es por eso que espera tener novia pronto para compartir su fortuna. Su caso ha llamado la atención en varias redes sociales.

Solo quiere enamorarse

El hombre de 41 años, en diálogo con el diario alemán Bild, según ABC, pidió que recalcaran en su historia que todavía está soltero. “Ella puede ser rubia o morena, no me importa. Solo quiero enamorarme. Busco una mujer a la que le encante viajar y que esté lista para formar una familia conmigo”, dijo.

“Necesito una mujer en la que pueda confiar sin importar lo que pase”, agregó. El periódico, siempre de acuerdo a la citada fuente, a raíz de lo manifestado por Kursat Yildirim, creó una dirección de correo electrónico para que las mujeres interesadas se pongan en contacto.

“Puedo cuidarme muy bien. He tomado precauciones. El dinero está en buenas manos”, precisó el hombre, quien también aseguró que, a raíz de que ganó la lotería, varias personas con las que no hablaba desde hace tiempo se pusieron en contacto con él para pedirle dinero.

Pero ello no hace que él se arrepienta de haber anunciado su victoria en las redes sociales. “Todo el mundo debería saberlo”, indicó el sujeto que, en su cuenta de Instagram (@chicoferrari488), ha compartido varias fotos virales sobre su buena suerte en la lotería. “El 90 % está celoso y piensa que no merezco esto, pero no me importa. Créeme, nunca olvidaré de dónde vengo. Soy de clase trabajadora. Nunca me convertiré en una persona arrogante”, aseveró.

Renunció a su trabajo tras ganar la lotería

Se supo que Kursat Yildirim, tras saber que ganó la lotería, renunció a su trabajo en una fábrica de acero y luego comenzó a gastar su dinero. Adquirió un reloj de lujo y dos vehículos: un Ferrari 448 Pista de 376.000 euros y un Porshe Turbo S Cabriolet de 249.000 euros. Sobre esos autos, dijo: “Solo los compré para los que odian. Para todas las personas envidiosas”.

Le transfirió dinero a sus padres y hermanos

“Lo mejor de esto es que puedes hacer feliz a tanta gente. Inmediatamente transfirí dinero a mis padres y mis hermanos. Me encantaría ir a África a cavar pozos y dar regalos a los niños allí. He rezado a Dios por la oportunidad de hacer algunas cosas buenas. Eso es lo que voy a hacer ahora”, recalcó el hombre, que aún sigue participando en la lotería.

