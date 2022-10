Recientemente, se hizo tendencia la historia de una mujer de los Estados Unidos quien no la está pasando nada bien en su matrimonio, pues su esposo no quiere que la graduada en ingeniería trabaje ¿por qué? La pareja tiene hijos y el hombre desea que ella se quede en el hogar cuidando a los pequeños, pese a que ella cree que puede compatibilizar su profesión, así como sus obligaciones de madre.

No tomó atención a las “señales de alerta”

El relato fue compartido en el New York Post, y nos cuenta el devenir la mujer cuyo nombre no ha sido expuesto, quien asegura que conoció a su futuro esposo cuando tenía 21 años y estaba acabando sus estudios universitarios durante la fiesta de un amigo en común,

Ella mira hacia atrás y recuerda que el hombre que se convertiría en el padre de sus hijos no fue a la universidad y que, sumado a esto “no valora la educación”. Agrega que el sujeto viene de una familia numerosa que cuenta con no pocos negocios, que estaba seguro de que ingresaría a uno de estos para hacer dinero sin pasar por la universidad.

La joven se casó cuando acabó su carrera de ingeniería sin tomar mucha atención a hechos que tendrían relevancia en el futuro. (Foto: Pixabay)

Ella, inicialmente, no pensó que esto sería un problema, pero hoy por hoy, se da cuenta que pasar por alto ese pequeño gran detalle fue un grave error: “nos casamos como me gradué y empezamos a buscar un bebé de inmediato. Obtuve una pasantía en una empresa de ingeniería, trabajé allí durante casi dos años, y después de decirles que estaba embarazada me ofrecieron un trabajo a tiempo completo para cuando quisiera volver a trabajar”, expresó.

Una cuestión de “status”

Sin embargo, asegura que esto no pasó, pues ya van tres años de aquella proposición, pero su esposo no la dejar aceptar: “cuanto más tiempo permanezca fuera del juego (profesional), menos se reconocerán mis calificaciones, pero he descubierto que esto no le importa en lo absoluto a mi esposo”.

Un año antes de esto, ella nos cuenta que le comunicó al padre de sus hijos que estaba listo para regresar al mundo laboral, pero el sujeto echó en cólera: “no me casé contigo para que tengas que trabajar, gano suficiente dinero para toda la familia”, habría dicho el hombre.

La mujer lleva tres años criando a sus hijos y sin poder volver trabajar. (Foto: Pixabay)

La mujer asegura que, para su esposo, es un tema de “estatus” estar casado con una mujer que no necesite trabajar: “no lo vi venir y nunca pensé que sería un problema. No soy la primera mujer en el mundo que quiere tener una carrera después de convertirse en mamá”.

¿”Esposa trofeo”?

Sin embargo, nuestra protagonista, pese a la actitud machista de su esposo, asegura que es compatible ser madre y una mujer trabajadora al mismo tiempo: “No es como si estuviera fuera durante 80 horas a la semana. No veo cuál es el problema”.

Ella asegura que su esposo no se casó con ella por su “mente, eso no es lo que vio en mí”, así como cree haberse convertido en lo que sus amigos tanto bromeaban, una “esposa trofeo... solo adorada por su belleza. Tal y como yo lo veo, he sido madre a tiempo completo durante los 3 últimos años. Si vuelvo a tener un empleo, no abandonaré a los niños”.

Le ha comentado a su esposo su deseo de trabajar, pero este se niega en todas las ocasiones. (Foto: Pixabay)

Ella insiste en que el sujeto se niega a aceptar esto no por el descuido de la crianza de los pequeños, sino por el “qué dirán” si ella trabaja, por lo que se ha negado a apoyarla en su decisión en todo momento: “Esto me hace sentir frustrad, desilusionad y triste, porque he escogido la paz por ahora”, sentenció.