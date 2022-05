Shameka Morris es una madre de familia que vive en West Palm Beach (Florida, Estados Unidos). Ella ama los tatuajes. Tanto así que permite que su hijo de un año llamado Treylin tenga varios diseños de tinta falsa en su cuerpo. En esta nota te contaremos todo al respecto.

De acuerdo a la revista You, la mujer comenzó a cubrir a su hijo con arte corporal cuando apenas tenía seis meses de edad. Ella, a través de la cuenta de Instagram @nuggetworld561, comparte instantáneas del menor teniendo los mencionados tatuajes temporales. En esa plataforma y otras redes sociales, abundan los comentarios negativos por su accionar.

“Recibo muchas críticas porque la gente no está acostumbrada a ver a un bebé con tatuajes. Dicen que estoy criando a mi hijo como un ‘gángster’ y un ‘matón’”, sostuvo Shameka Morris, siempre según la citada fuente.

Al inicio, su familia no estaba de acuerdo con su accionar

“Cuando comencé a tatuar a Treylin, mi familia lo odiaba porque no les gustaba que tuviera tatuajes”, agregó. Pero la hermana de la madre de esta historia, Dinera, ha cambiado de opinión porque vio que hay muchas personas que están cautivadas por la apariencia del menor.

“Cuando a Shameka se le ocurrió la idea, no estaba de acuerdo, estaba totalmente en contra. No quería que hiciera eso con él. Pero como vi a dónde podría llevarla a ella ya Treylin, no tuve ningún problema porque resultó ser algo positivo”, confesó.

A Traylin le encantan los tatuajes temporales

Shameka Morris no tuvo problema en decir que le “duele” la reacción de mucha gente porque considera que no es “una mala madre”. Ella asegura que a Treylin le encanta su arte corporal. “Cuando se ve vestido en el espejo, se está sintiendo, está bailando. Realmente creo que lo disfruta. No me importa cómo ven los demás mis habilidades como madre. Cuanto más se moleste el mundo, más voy a seguir poniéndole tatuajes. Le encantan sus tatuajes temporales, ¿por qué no tatuarlo?”, manifestó.

La madre recibió críticas mucho antes de que su hijo naciera

Debido a que Shameka Morris es una amante de los tatuajes, tiene varios diseños grabados en su cuerpo. En el tiempo en que Treylin estaba en su barriga, ella recibió críticas por su apariencia.

“Cuando tenía ocho meses de embarazo hice una sesión de maternidad con mis hermanos en una tienda de tatuajes. Y me intimidaron en las redes sociales. Todos los comentarios eran negativos, la gente decía que mi bebé iba a nacer con un montón de tatuajes, que iba a tener veneno en la piel. Fue una locura”, recordó.