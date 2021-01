“Cada niño es un artista. El problema es cómo seguir siendo artista una vez que crezca”, decía el pintor y escultor español Pablo Picasso; sin embargo, el dibujo de una niña de Argentina para ayudar a su padre a conseguir trabajo nos enseña que la belleza no es tan importante para el arte y que lo relevante es el significado que su creador le da a la obra.

Todo comenzó cuando el usuario de Twitter @Wallychoo compartió una fotografía del anuncio que una pequeña llamada Mailen Díaz elaboró el dibujo en cuestión en una hoja de cuaderno, donde su progenitor aparecía con una cortadora de pasto en sus manos. “Corto pasto” y “Gustavo” se puede leer con letras de colores, y más abajo un número telefónico para contactos.

El adorable dibujo cierra con un “Suerte papi” sobre una línea de flores y césped, sobre el que está parado el protagonista de esta emotiva historia identificado como Gustavo Díaz, quien se había quedado sin empleo por la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus y comenzó a realizar trabajos de jardinería para llevarle a su familia un pan a la mesa.

Preocupada por su situación, la mayor de sus tres hijas decidió ayudarlo y se puso a hacer lo que mejor sabe: dibujar, sin imaginarse que su obra de arte se convertiría en una sensación viral en redes sociales como Twitter , donde acumula miles de ‘Me Gusta’ y comentarios de usuarios conmovidos por este genuino acto de amor.

“Salía todas las mañanas a caminar por el barrio de Gregorio de Laferrere a tocar timbre para ofrecer mis servicios. Pero como mucha de esa gente no me conocía, le daba miedo y ni siquiera me atendía. Me pasó de estar todo el día buscando trabajo y no poder traer ni un peso para darle de comer a mis hijas”, reveló Gustavo Díaz a Radio Mitre.

Consultada por la idea que tuvo, la niña confesó que había escuchado a sus padres hablando que “tenían que juntar 500 pesos para comprarle una desmalezadora a nafta que vendía un vecino” y se le ocurrió hacer un dibujo para publicitar el trabajo ocasional de su progenitor, procurando ser lo más minuciosa posible para que alguien lo contrate.

“Cuando me regaló el dibujo sentí una satisfacción enorme. Fue el 29 de diciembre al mediodía. Se me ocurrió compartirlo en mi Facebook y subirlo a otros grupos donde la gente del barrio ofrece su trabajo o vende productos sin saber todo lo que vendría después”, dijo el hombre de familia visiblemente emocionado.

De acuerdo al portal Infobae, a Gustavo lo contactó hasta gente de Tucumán, Santa Fe y Santiago del Estero no solo para recibir llamados de ofertas laborales sino gestos solidarios de todo tipo que hasta el día de hoy no dejan de sorprenderlo, tales como donativos de dinero en efectivo, comida o ropa.