3 de 10

@IvanRepila / Twitter

Iván cuenta que The Cebrit es “un muñequito sarnoso que no se puede lavar ni perder porque lo necesita para dormir”. “De hecho, a veces tengo más miedo de perder ese muñeco que de perder a mi hija: a ella se la puede encontrar por el rastro de destrucción que deja. A LA CEBRITA, NO”, ironizó sobre el peluche, que si bien no sabe de dónde vino, de lo que está seguro es que si se pierde, en su casa “se llora y se grita” hasta que aparezca.