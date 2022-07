Tom es un perro de raza bull terrier inglés muy fotogénico. A esta mascota, cuyo nombre real es Antonio Carlos Jobim Adorra (según la web oficial de Metro), le encanta modelar para imitar obras de arte famosas. Toda esa actividad la realiza con su dueño, Antonio Rodrigues Jr, un diseñador gráfico que es originario de Brasil. En esta nota te contaremos la historia del animal.

El can de 6 años, siempre de acuerdo a la citada fuente, llegó a los brazos de su propietario cuando apenas tenía 10 semanas de vida. “Su mejor característica es su capacidad para modelar. Podemos pedirle que se quede en cualquier posición, vistiendo cualquier atuendo, y lo hará con gusto”, manifestó el hombre.

Antonio Rodrigues Jr asegura que todo lo que hacen juntos es por diversión. “Aprovecho el hecho de que es a la vez curioso y colaborativo y pruebo lo que tenemos en mente. Algunas no funcionan, pero la mayoría de las veces tenemos unos resultados muy interesantes”, recalcó.

A muchas personas les encantan las fotos de Tom

Las instantáneas que él le toma a su perro las publica en la cuenta de Instagram del animal (@tom_bully), que ya tiene más de 37 mil seguidores. El can ha imitado obras de arte de Vincent van Gogh, de Caravaggio, de Frida Kahlo, etc. “La respuesta ha sido en su mayoría positiva. La mayoría de la gente está encantada con lo inusual e inesperado, y esto es lo que ven en las fotos de Tom”, aseveró.

Como hay personas que se preocupan si el can es obligado a posar, el diseñador gráfico comenzó a grabar el proceso para que las personas vean “que no solo se trata muy bien a Tom, sino que también (él) se divierte mucho al tomar las fotografías”.

“Trabajo desde casa, así que Tom siempre está cerca de mí. La mayoría de las fotos en su cuenta de Instagram fueron tomadas durante las pausas para el café cuando ya tenía algo preparado y todo lo que tenía que hacer era ubicarlo en el set”, indicó Antonio Rodrigues Jr.

La vestimenta que utiliza Tom

El propietario del perro de esta historia sostuvo que los atuendos que Tom usa para las fotos “son puras improvisaciones”. Están elaborados con toalla de cocina, las propias prendas del hombre, recortes de papel, etc. “Por lo tanto, generalmente no se tarda más de cinco minutos en configurar el concepto y no más que eso en prepararlo”, dijo.

¿Qué le gusta comer a Tom?

De acuerdo a Antonio Rodrigues Jr, al perro le encanta todo lo que tenga pollo. “Sin embargo, debido a su leve alergia, solo lo consume en cantidades muy pequeñas en muy raras ocasiones”, manifestó. También es necesario mencionar que le gustan las bananas, las manzanas y las galletas de avena.

