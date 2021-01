El ganadero de 59 años se ha vuelto en protagonista de una historia viral . Miguel Ángel Lizama ha vivido atrapado desde el pasado jueves en su granja junto a sus mil ovejas. Teruel alcanzó, durante la madrugada, los 19,4 grados bajo cero, lo que provocó que la borrasca Filomena bloqueara los accesos de su sistema de explotación.

El hombre sacrificó su tranquila vida para instalarse en el pabellón junto a todo su ganado. Durante una semana, no se ha duchado ni cambiado de ropa, sin embargo el cansancio ni las bajas temperaturas lo han vencido: “Estoy muy entretenido. ¡Al día le faltan horas!”, cuenta Miguel Ángel Lizama a El País.

El ganadero asegura que el mayor problema es el inclemente frío. “Lo coges sin enterarte”, comenta sobre el temporal que azota al país ibérico. Sin embargo, no le importa demasiado: “En peores plazas he toreado”. Lizama tiene un buen motivo para no dejarse vencer, pues cada cabeza de oveja la venderá a 75 euros.

Su granja se ubica al final de un camino cubierto totalmente de nieve y en el exterior del pueblo. Según declaraciones a El País, del alcalde Jaime Barrado y Amado Lizama, hermano de Miguel Ángel, el hielo y el manto de nieve convierten inaccesible el tránsito normal hacia la granja.

El hombre que quedó atrapado dedica todo su tiempo a cuidar enteramente a su rebaño: “He atendido unos 90 partos”, indica al mencionado medio. Las ovejas necesitan una vigilancia intensiva, pues incluso en la madrugada reclaman ayuda. Por tanto, Lizama ha permanecido junto a ellas y solo se alejaba cuando lo iban a buscar con un tractor para llevarlo a comer algo caliente al pueblo.

Miguel Ángel Lizama tomó la decisión de permanecer con su ganado por temor a que la ruta fuese de nuevo inaccesible o que temporal que azota España provocara alguna desgracia. Cada noche se dormía sobre la paja y descansaba hasta que el sol salía, pues las ovejas actúan como estufa sin necesidad de enchufe.