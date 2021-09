Un grupo de personas en un transporte público de Uruguay se sorprendieron al tener como pasajero a un curioso animal que se había subido durante el trayecto. Una de las pasajeras no dudó en tomar algunas fotos y la historia se hizo viral en Facebook.

Se trató de la línea 15-3 en una tarde del lunes. Todo iba completamente normal en la ruta de siempre cuando de pronto un can se subió aprovechando una de las tantas paradas del camino. Lejos de ser agresivo, el perrito se mostró muy amigable con todos, pero decidió hacer algo que nadie se hubiera imaginado.

Aunque no llevaba collar, el animal se sentó calmadamente al costado del chofer, como si fueran de grandes amigos o no fuera la primera vez que va en esa ruta. Todos en el bus quedaron enternecidos con lo que vieron y decidieron no levantar ninguna queja.

Cuando el perrito subió al bus, se sentó al costado del chofer como si fueran grandes amigos (Foto: Facebook)

Fue la pasajera Ana Santacruz quien pudo captar con su celular las tiernas imágenes, mismas que subió luego a Facebook. Aunque el momento dio mucho de que hablar a todos, fue bastante breve, ya que el chofer hizo que se baje a pocos metros del lugar.

Él explicó que no quería que el perrito se alejara mucho de donde estaba, y que probablemente solo estaba buscando un refugio temporal del sol que a más de uno molestó durante el lunes.

Aunque se quedó tranquilo descansando un poco, el can se bajó poco después con la ayuda del chofer (Foto: Facebook)

