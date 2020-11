2 de 4

Alastair Macaulay, un antiguo crítico de danza del diario estadounidense The New York Times, fue uno de los que quedó intrigados por el impacto de las imágenes del viral que ganaba popularidad con cada día que pasaba e, intrigado por la falta de información relacionada a su vida, decidió indagar más sobre esta artista olvidada por el tiempo y compartir sus descubrimientos con el mundo. Fue así que en su cuenta de Instagram publicó la fotografía de un documento de 1966 emitido por una organización llamada Higher School for Professional Studies en New York que parece llevar sellos del gobierno cubano, que dice que Marta C. González Saldaña —posiblemente Marta Cinta González— ostenta el título de “prima ballerina”. Si bien dicha entidad no existe actualmente en ‘La Gran Manzana’ o Estados Unidos en la actualidad, Macaulay señala que pudo haberse tratado de una pequeña compañía relativamente desconocida a la que a veces solían referirse como “Ballet de las Américas” y pudo haber tenido su origen en Cuba, aunque también existe un ballet llamado así en Bogotá, Colombia, y es el nombre alternativo para el “Ballet Folklórico de México”. | Crédito: @alastair.macaulay / Instagram.