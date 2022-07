Su nombre es Ana Paula Peñaranda Miranda, más conocida como Francesa Miranda, y a sus 6 años es toda una celebridad en TikTok, Facebook e Instagram. La menor goza con gran popularidad en las redes sociales y tiene ofertas para incursionar en el séptimo arte. Conoce cómo nació su gusto por grabar contenido y cuántas vistas obtuvo su primer video viral.

Según un reporte de Telemundo en YouTube, la menor le dijo un día a su madre, María Angélica Díaz, que quería bajar la aplicación al celular, a lo que la mujer accedió porque pensaba que se trataba de algún juego y nada más.

“Ella me hablaba de esa plataforma, pero no tenía ni idea de qué se trataba. Ella me dijo que quería hacer uno y bajamos la plataforma, empezamos a jugar haciendo videos. Y ahí empezó”, recuerda María Angélica.

Francesa Miranda, por su parte, cuenta que al principio comenzó grabándose con barbies como algo curioso, pero luego fue adaptándose a las tendencias y agradece a Dios por haber descubierto ese talento oculto.

Algo que llamó mucho la atención de sus padres es la facilidad con la que su hija se aprende los libretos y actúa con gran normalidad. En la gran mayoría de sus videos aparece su hermano, quien se mete en su personaje para ayudarla a hacerse viral en TikTok.

Sus padres supervisaban todo

De acuerdo al testimonio de María Angélica Díaz, ella y su esposo están detrás de cada video y son minuciosos en cada detalle, ya sea en el vestuario, lenguaje y escenografía. “Simplemente es vestirla y darle en play”, añadió.

Primer video viral

Según un informe de Televisa, a los 5 años logró su primer video viral en TikTok, el cual alcanzó la cifra de 5 millones de reproducciones. Según comenta Francesa Miranda, usuarios le escribían mensajes de aliento por subir contenido de humor cuando atravesaban momentos complicados.

Por último, la niña indicó que su sueño es llegar a Hollywood y ser una gran actriz. Su historia se ha vuelto viral en las redes sociales y es tendencia en México y Colombia.

