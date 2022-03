El Día internacional de la Mujer es una fecha histórica, no solo por lo que se conmemora, sino por la cantidad de marchas que se realizan en todo el mundo, ya que millones mujeres piden que se mejore la brecha salarial, la violencia y más problemas de una sociedad machista.

Si bien la pandemia de COVID-19 aún afecta a varios países, eso no es excusa para recordar dicho día con alguna de las frases de mujeres empoderadas del portal Marca.

Frases de filosofía

Frases de Filosofía por el Día Internacional de La Mujer.

“El feminismo es una forma de vivir individualmente y luchar de manera colectiva”.

“Prefiero una libertad peligrosa que una servidumbre tranquila”.

“Lucha por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres”.

“La mujer nace y permanece libre”.

“Defiende tu derecho a pensar”.

“Deseo que las mujeres tenga el poder sobre ellas mismas”.

Mujeres con carácter

Frases de mujeres con carácter por el Día Internacional de La Mujer.

“Una mujer inteligente sabe que no tiene límites”

“Tienes que olvidar lo que sientes y recordar lo que mereces”.

“Sé más humana, menos perfecta y más feliz”.

“Una mujer debe ser dos cosas: quien ella quiera y lo que ella quiera”.

“Una mujer imperfecta es auténtica”.

“Ámate a ti misma”.

“Con pareja o sin pareja, pero siempre libre”.

“El primer amor de una mujer debe ser siempre el amor propio”.

“La pregunta no es quién me lo permitió, sino quien me detendrá”.

“Mi valor como mujer no se mide por la cantidad de hombres que me quieren”.

“El mayor defecto de una mujer es no reconocer su valía”.

Frases motivadoras para mujeres

Frases de motivadoras por el Día Internacional de La Mujer.

“Detente hasta que te sientas orgullosa de ti misma”.

“Detrás de una mujer poderosa se encuentra ella misma luchando a diario”.

“Nunca te rindas, tienes la capacidad para hacer lo que quieras”.

“Nadie te detendrá cuando te des cuenta de lo poderosa, valiente y capaz que eres”.

Frases para mujeres que luchan ante adversidades

“Podré caer, pero en el suelo no me quedo”.

“No aceptes una crítica constructiva de alguien que no construyó nada”

“Quiero, puedo y merezco”.

“Piensa en ti misma, ese será el acto más valiente de tu vida”.

“Eres fuerte, ambiciosa y sabes lo que quieres”.

“Tú eres más poderosa de lo que crees”.

“No dudes: eres una mujer fuerte y especial”.

“Cuando la vida se vuelva dura, recuerda que eres la más fuerte del mundo”.

“Detrás de cada gran mujer existe una historia que la convirtió en guerrera”.

“Empieza a creer en ti; eres única”.

“La mejor forma de afrontar los problemas es sonreírles como si no te hubieran lastimado”.

“Si dejas salir tus miedos, habrá espacio para vivir tus sueños”.

“Todas teneos a una Mujer Maravilla dentro de nosotras”.

“Despierta, ¡tu puedes con todo!”.

“No eres la mujer que cayó, sino la que se levantó”.

Frases para mujeres seguras

Frases de seguridad por el Día Internacional de La Mujer.

“Mujer segura deja huella por donde camina”.

“Una mujer segura de sí misma no tiene miedo de vivir sola, tiene miedo de vivir mal acompañada”.

“Una mujer segura es la inseguridad más grande de un hombre”.

“Sal a buscar las oportunidades, no esperes a que lleguen”.

“Fuerte y segura, solo así lograrás lo que te propongas”.

“Serás una mujer segura cuando comiences a valorar lo que eres”.

“Sé la heroína de tu vida”.

“La fuerza y la dignidad visten a una mujer segura”.

“Una mujer fuerte siempre sigue adelante”.

