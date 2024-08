La estadounidense Gabby Thomas ratificó su favoritismo en la prueba de 200 metros y conquistó la medalla de oro en París 2024, evitando un doblete en la velocidad de la representante de Santa Lucía, Julien Alfred. Además de ser una destacada atleta, Thomas es una graduada en Harvard y su nombre se volvió tendencia en las redes sociales en las últimas horas.

Luego de la medalla de bronce obtenida en Tokio 2022, la estadounidense Gabby Thomas hizo historia el último martes en París 2024: conquistó el ansiado oro al concretar un tiempo de 21 segundos y 83 centésimas.

Julien Alfred, quien le brindó el oro por primera vez a Santa Lucía en la carrera de 100 metros, terminó en la segunda posición, con 22.08, y tuvo que conformarse con la plata. La también estadounidense Brittany Brown se quedó con el bronce, al obtener 22.20.

“Esto es un sentimiento increíble e indescriptible. No me podía haber ido mejor la carrera. He trabajado durísimo para conseguir esto, es el fruto de un plan en el que llevo trabajado desde hace seis años”, señaló tras coronarse con la máxima presea.

“Mi entrenador me dijo que tenía que ponerme en cabeza y terminar fuerte. Y es lo que hice. No sabía dónde estaban mis rivales, era como estar en un agujero negro, recuerdo solo el momento en el que pasé la meta”, agregó.

Una epidemióloga graduada en Harvard

Además de destacarse en el atletismo, Gabby Thomas estudió Neurobiología y Salud Global en la Universidad de Harvard. En la actualidad, de acuerdo con medios estadounidenses, cursa una maestría en epidemiología y gestión de la atención médica en la universidad de Texas.

Según reveló hace unos años, su principal interés de investigación es la desigualdad racial en el acceso a los servicios de salud en Estados Unidos.

