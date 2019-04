"Game of Thrones" 8x01: El vuelo del dragón y la revelación que cambiará el destino de Westeros

La larga espera ha terminado. Game of Thrones (Juego de Tronos) volvió a las pantallas de HBO con el primer capítulo de la octava temporada: Winterfell. Se habló en un inicio que se llamaría "El invierno está aquí (Winter is here), como parafraseo al lema de la Casa Stark -Winter is comming- y guiño al 90% de las escenas ocurridas, justamente, en el Norte de Westeros, hacia donde se embarcaron Daenerys Targaryen y Jon Snow en "El Dragón y el Lobo", la última emisión de la temporada anterior.

Usted asuma la responsabilidad de leer en adelante de esta reseña todos los spoiler de Juego de Tronos 8x01.

Las referencias a la temporada 1 suceden desde el inicio. Un niño corre y un monarca hace su arribo al Norte rememorando a cuando Bran Stark escala los muros de Winterfell (Invernalia) con la llegada del rey Robert Baratheon (1x01). Secundados por el ejército de los Inmaculados, Daenerys y Jon aparecen por primera vez en escena. El majestuoso momento es acompañado por el sobrevuelo de Drogon y Rhaegal, los dragones de la reyna Targaryen. Sansa Stark observa sorprendida desde las almenas de su castillo. Arya Stark, metida entre la multitud que recibe a la comitiva, mira con recelo cuando su "medio hermano" y su nueva novia pasan a caballo por su lado. La mirada se le endurece cuando ve cabalgando a Sandor Clegane (El Perro), y detrás, a Gendry, bastardo del rey Robert, dos ex compañeros de aventuras por los caminos del reino.

"En el norte desconfían de los forasteros", dice Jon a Daenerys tratando de explicar las miradas con que es recibida en el reino más grande de Westeros. En la entrada de Winterfell, el ex "Rey en el Norte" es recibido por Bran y Sansa Stark. El primer encuentro de Jon con su pequeño "medio hermano" es sellado con un beso en la frente y una frase cariñosa (mírate, eres todo un hombre), que es respondida con frialdad por el "Cuervo de tres ojos" (No del todo).

Jon abraza a Sansa y la mirada de la Dama de Wintefell se dirige hacia Daenerys, que espera el momento justo para acercarse. Al hacerlo, la reina le dirige un comentario amigable a Sansa que, en respuesta, lanza una mirada despectiva y una frase por compromiso: "Winterfell es suyo, su Majestad", dice. Jon pregunta por Arya y obtiene como respuesta (escondida entre la gente) otra referencia a la primera temporada de parte de su "media hermana". Bran interrumpe anunciando lo que todos vimos en el capítulo anterior. El Rey de la Noche ha cruzado el muro y ahora Viserion es uno de "los otros".

Todos se trasladan a una asamblea en el salón principal de Winterfell. La primera en intervenir es Sansa, que pone al tanto a Jon sobre cómo ha manejado al Norte en su ausencia. Anuncia que ha pedido a los todos sus vasallos acudir a protegerse dentro de los muros del Invernalia. El pequeño Ned Umber es enviado a traer a su gente desde Último Hogar, el castillo más cercano al muro. Interrumpe la siempre enérgica Lyanna Mormont pidiendo explicaciones a Jon. Señala que se fue como el Rey en el Norte y ahora no sabe cómo llamarlo. Tyrion pide sigan confiando en Jon ya que ha preferido arrodillarse para salvar a los norteños. Adelanta, también, que el ejército Lannister está en camino enviado por su hermana Cersei. Las miradas desafiantes entre Sansa y Daenerys no cesan, y llegan a su punto máximo cuando la Dama de Winterfell pregunta cómo darán de comer al ejército de Inmaculados y Dothrakis, y a dos dragones adultos. La reina Targaryen responde con un frío: "Toman lo que quieren".

En la siguiente escena, Sansa conversaba con Yohn Royce hasta que Tyrion se acercó a ellos. El Lord del valle se retira y deja hablando a los ex esposos, que no se han visto desde la boda en la que murió Joffrey Baratheon. Parten hablando, justamente, de la muerte del "Niño Rey" y de la huida de Sansa, que le aclara que cada uno se salvó y sobrevivió como pudo. La Stark es dura con el Lannister al manifestarle que lo creía el hombre más astuto y que ahora duda de lo que creía al confiar en que Cersei enviará al ejército de los Lannister al Norte.

Lo toma posterior nos ubica en el bosque dentro de Winterfell. Jon reflexionaba después de la asamblea y es sorprendido por Arya. El encuentro más esperado del primer capítulo de la octava temporada se parece muchísimo al adiós entre los dos. Un abrazo acompañado de sonrisas, y de la presentación de "Aguja", la espada que le había regalado Snow a Stark. Jon también muestra a "Garra", la espada de acero Valyrio que ahora porta. El diálogo continúa con Jon diciéndole que le hubiera ayudado mucho con la terquedad de Sansa en algunos temas. Arya defiende a su hermana y Snow se sorprende. La escena termina con la menor aclarándole que ella protege a la familia, y que él es parte de ella.

En King's Landing, Qyburn anuncia a Cersei que el muro ha caído mientras contemplan la llegada de la Compañía Dorada en la flota de Euron Greyjoy. Dentro de uno de sus barcos, el cruel tío de Yara y Theon cuenta los planes a su sobrina prisionera. Solo complace a la reina Cersei porque tiene intenciones de llevársela a la cama. Luego, hace su primera aparición Harry Strickland, comandante de los mercenarios contratados por los Lannister. En el salón pricipal de la Fortaleza Roja, Cersei es informada de que la Compañía Dorada ha llegado diezmada y que no pudieron llevar elefantes a Westeros.

Euron no pierde el tiempo y vuelve a presentar sus intenciones a Cersei, que lo rechaza por lo descortés de la propuesta. Sin embargo, a último momento y antes de retirarse del salón voltea y con la mirada da su aprobacion para que el rey Greyjoy lo acompañe a su recámara.

La escena se mueve a los aposentos de Sir Bronn de Blackwater, que está en medio de una faena con tres mujeres desnudas. Le preguntan por la "batalla del Campo de Fuego" y de cómo los dragones de Daenerys arrasaron con el ejército de los Lannister. Él aclara que es el único que logró herir al dragón que montaba la reina Targaryen. Son interrumpidos por Qyburn, que no pierde el tiempo y tras quedarse a solas con Bronn le ofrece un carruaje lleno de oro si concede un pedido explícito de la reina Cersei. Sus hermanos traidores -Jaime y Tyrion- deben ser asesinados y requieren los servicios del ex mercenario. Como parte de una justicia poética, Qyburn le da una ballesta a Bronn para que mate al más pequeño de los Lannister.

Cerramos las escenas en Desembarco del Rey con el momento posterior al encamamiento entre Euron y Cersei. Greyjoy consulta a la reina si sus expectativas han sido colmadas y recibe una respuesta satisfactoria. Mientras esto sucede, Theon rescata a Yara de las huestes de Euron. Entre los hermanos Greyjoy no hay abrazos cariñosos ni lágrimas. Yara tira un cabezazo que tumba a Theon, por la afrenta de abandonarla en la combate naval de la temporada anterior. En una siguiente toma se les ve comandando tres barcos con el escudo de un kraken. Yara, restituida como reina de las Islas de Hierro, no impide que su hermano asista a defender el Norte con los Stark.

Volvemos al Norte, donde Alys Karstark hace su arribo a Winterfell ante la mirada de Davos, Tyrion y Varys. Los tres conversan en lo que parece ser lo siguiente a la primera asamblea en el castillo de los Stark. Desde los balcones miran cómo Jon y Daenerys no ocultan la relación amorosa que han iniciado. La reina es informada sobre cómo la están pasando sus hijos, Drogon y Rhaegal en Invernalia. Deciden ir a vistarlos en una toma que ya habíamos visto en el tráiler de esta temporada.

Es, entonces, que sucede uno de los momentos más emocionantes del capítulo 8x01 de GOT. Daenerys sube al lomo de Drogon e invita a que Jon haga lo mismo con Rhaegal. Snow a duras penas sube sobre el dragón y se ve sorprendido cuando despegan a toda velocidad por encima de Winterfell, donde es visto por Davos, Tyrion y Varys. Reyes y dragones viajan más al norte, a un paisaje inhóspito y aterrizan cerca a unas cataratas. Jon bromea con que tras volar ahora le dejaron de gustar los caballos. Daenerys se ve maravillada por el lugar y dice que podrían vivir con tranquilidad en estas zonas. El romanticismo entre los dos se evidencia con un dulce beso, que es visto de cerca por los ojos color fuego de Drogon (alerta memes).

Otro de los encuentros más esperados sucede en la escena posterior. Gendry está a cargo de los herreros que agregan vidriagón a las armas que utilizarán en la batalla contra el "Rey Nocturno". El bastardo de Robert le da un hacha al Sandor Clegane cuando de pronto aparece Arya Stark. El momento con el 'Perro' es tenso y lleno de frases que demuestran la relación amor-odio entre ambos. Arya, luego, da una hoja con un pedido especial a Gendry, que le hace notar los cambios que ha tenido. Bromea diciéndole "Dama de Wintefell", a lo que la pequeña Stark responde con otra broma.

En seguida, en uno de los espacios del castillo, Jon ingresa y se entera que la Glover se quedarán en Bosquespeso. Comienza a ser recriminado por Sansa, que le critica que se haya arrodillado ante Daenerys y haya faltado a su voto con los señores del Norte que lo eligieron como su rey. Jon solo pide que confíe en él y que no importarán los títulos en la batalla que se acerca. Sansa le termina preguntando si lo hizo por honor o amor hacia la reina Targaryen.

En la biblioteca de Winterfell, aparece Daenerys junto a Jorah Mormont para hablar con Samwell Tarly, quien lo curó de la psoriagrís en la Ciudadela de Antigua. El buen Sam bromea a Daenerys con un indulto por robarse algunos libros de la Ciudadela y la espada de Acero Valyrio de su casa, los Tarly. Daenerys se ve comprometida a confesarle que tuvo que ejecutar a su padre Randyll. Sam se consuela con que ahora su hermano Dickon gobernará en Colina Cuerno. Sin embargo, Daenerys le dice que también fue ejecutado. Samwell no soporta tal noticia. Se le quiebra la voz y suelta sollozos delante de la reina antes de salir del lugar.

Samwell mismo aparece en la siguiente toma en el patio de Winterfell y se encuentra con Bran Stark, que le cuenta está esperando a un "viejo amigo". Bran señala a Sam que Jon debe saber la verdad sobre su origen, revelado en la serie en el capítulo 7x08. Samwell, con lo vivido un momento atrás frente a Daenerys, acude a las criptas de Invernalia, donde Jon le ponía velas a la estatua de Ned Stark. Después de contarle lo que hizo la reina Targaryen con su familia, y escuchar a su amigo decir que se arrodilló para salvar a su gente, Sam le dice a Jon quiénes son sus padres: Lyanna Stark y Rhaegar Targaryen.

Jon le cuestiona si el padre que lo crío -Ned Stark- le mintió todos esos años, y Sam le cuenta que Bran vio cómo Lyanna le pidió a su hermano que ocultara la identidad de su hijo (Aegon VI) con el príncipe para protegerlo de la furia de Robert Baratheon. La escena culmina con Sam acongojado preguntado si ahora Daenerys será la que acepte la verdad y sepa coronar a Jon como rey.

En Último Hogar, la casa de los Umber, llegan Tormund y Beric Dondarrion a constatar que el Rey de la Noche arrasó todo con su paso. Dentro del castillo se encuentran con Edd el Penas y soldados de la guardia de la noche. Juntos ven mutilado a Ned Umber, que ha sido clavado en una pared junto a partes de un cádaver formando el símbolo espiral de los Caminantes Blancos. Tras distraerse, el pequeño Ned muestra los ojos azules que lo han convertido en un espectro. Beric horrorizado lo incinera con su espada.

En los últimos segundos del primer capitulo de la octava temporada se ve el último gran encuentro. Jaime Lannister llega a Winterfell con una capucha y al bajar de su caballo observa de lejos a Bran Stark, que esperaba a ese "viejo amigo".